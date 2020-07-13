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Hollanda, koronavirüs kurtarma paketinde hangi ülkenin ne kadar rol oynaması gerektiği konusunda Fransa ile aylardır süren münakaşaların ardından Fransa ve Hollanda ortaklığındaki havayolu Air France-KLM'nin Hollanda'ya ait olan kısmını 2.4 milyar euro garantili banka kredisi ve 1 milyar euro doğrudan kredi ile destekleyeceğini açıklamıştı.

Hollanda hükümeti 1 milyar euro kredi, 2,4 milyar euro ise banka teminatı kurtarma yardımı karşılığında hava yolu şirketinin maliyetlerini yüzde 15 azaltmasını, sürdürülebilir kaynaklara yatırımlarını arttırmasını ve başkent Amsterdam yakınındaki Schiphol Havalimanı'ndaki gece uçuşlarını azaltmasını istemişti