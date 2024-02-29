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        Haberler Spor Spor Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı - Spor Haberleri

        Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı

        Macaristan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:39
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        Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı
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        Milli sporcu Şimal Yılmaz, Macaristan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak adını 2024 Paris Olimpiyatları'na yazdırdı.

        Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı.

        Finalde 237,4 puan atan milli atıcı, gümüş madalyanın sahibi olurken, Paris 2024 kotası da elde etti.

        Öte yandan, aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 568 puanla 19. sırada yer alarak müsabakayı tamamladı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota elde eden milli atıcı Şimal Yılmaz'ı yayımladığı mesajla kutladı.

        Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanan Şimal Yılmaz'ı kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

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