Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Avrupa için alkol alarmı | Sağlık Haberleri

        Avrupa için alkol alarmı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol tüketiminde en üst sıralarda yer alan Avrupa'daki gidişatı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 01:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa için alkol alarmı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DSÖ, Avrupa'daki alkol tüketimine ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, Avrupa'da yılda yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açan alkol tüketimi, en büyük ölüm nedenlerinden biri sayılıyor.

        Avrupa'da her gün 2 bin 200 kişi alkole bağlı nedenlerden ölüyor ve bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9'unu oluşturuyor.

        Alkol tüketiminin aile içi şiddet, kazalar ve ruh sağlığı sorunları da dahil büyük etkileri bulunuyor. Buna rağmen çok sayıda kişi, alkol tüketiminin zararlarını bilmiyor.

        AVRUPALILAR ALKOL TÜKETİMİNDE BİRİNCİ SIRADA

        Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çekiyor.

        REKLAM

        DSÖ'nün son verilerine göre erkekler kadınlardan yaklaşık 4 kat daha fazla içki içiyor. Avrupa'da her 3 yetişkinden 2'si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor.

        Doktorlara göre alkol tüketimi kalp-damar hastalığına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 yılı aşkın süredir alkol tüketiminde herhangi bir azalma görülmüyor.

        Raporda, DSÖ'nün alkol tüketimini azaltma hedeflerine Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri arttırıp, erişilebilirliği azaltması sayesinde ulaştığı tespiti yer alıyor.

        TÜKETİMİ AZALTMAK İÇİN YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR

        Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ'nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor.

        DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Cenazeler 5 gün sonra indirildi
        Cenazeler 5 gün sonra indirildi
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa