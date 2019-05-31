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Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, yarın Madrid'de TSİ 22.00'de karşılaşacak

31.05.2019 - 11:45 | Güncelleme: Futbol
UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

EN BAŞARILISI REAL MADRID

2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti.

Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

 

TAKIM

FİNAL

KUPA

Real Madrid

16

13

Milan

11

7

Liverpool

9

5

Bayern Münih

10

5

Barcelona

8

5

Ajax

6

4

Inter

5

3

Manchester United

5

3

Juventus

9

2

Benfica

7

2

Nottingham Forest

2

2

Porto

2

2

Celtic

2

1

Hamburg

2

1

Steaua Bükreş

2

1

Marsilya

2

1

Chelsea

2

1

Borussia Dortmund21

Feyenoord

1

1

Aston Villa

1

1

PSV Eindhoven

1

1

Kızılyıldız

1

1

Atletico Madrid

3

0

Valencia

2

0

Reims20

Fiorentina

1

0

Eintracht Frankfurt

1

0

Partizan

1

0

Panathinaikos

1

0

Leeds United

1

0

Saint-Etienne

1

0

Borussia Mönchengladbach

1

0

Club Brugge

1

0

Malmö

1

0

Roma

1

0

Sampdoria

1

0

Bayer Leverkusen

1

0

Monaco

1

0

Arsenal

1

0

Tottenham10

İSPANYOLLARDAN 18 KUPA

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

18

29

İtalya

12

28

İngiltere

12

20

Almanya

7

17

Hollanda

6

8

Portekiz

4

9

Fransa

1

6

Romanya

1

2

İskoçya

1

2

Yugoslavya

1

2

Belçika

0

1

Yunanistan

0

1

İsveç

0

1

FİNALLER

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON

ŞAMPİYON

FİNALİST

SONUÇ

1955-56

Real Madrid

Reims

4-3

1956-57

Real Madrid

Fiorentina

2-0

1957-58

Real Madrid

Milan

3-2 (Uzatma)

1958-59

Real Madrid

Reims

2-0

1959-60

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

7-3

1960-61

Benfica

Barcelona

3-2

1961-62

Benfica

Real Madrid

5-3

1962-63

Milan

Benfica

2-1

1963-64

Inter

Real Madrid

3-1

1964-65

Inter

Benfica

1-0

1965-66

Real Madrid

Partizan

2-1

1966-67

Celtic

Inter

2-1

1967-68

Manchester United

Benfica

4-1 (Uzatma)

1968-69

Milan

Ajax

4-1

1969-70

Feyenoord

Celtic

2-1 (Uzatma)

1970-71

Ajax

Panathinaikos

2-0

1971-72

Ajax

Inter

2-0

1972-73

Ajax

Juventus

1-0

1973-74

Bayern Münih

Atletico Madrid

1-1, 4-0

1974-75

Bayern Münih

Leeds United

2-0

1975-76

Bayern Münih

St. Etienne

1-0

1976-77

Liverpool

B.Mönchengladbach

3-1

1977-78

Liverpool

Club Brugge

1-0

1978-79

Nottingham Forest

Malmö

1-0

1979-80

Nottingham Forest

Hamburg

1-0

1980-81

Liverpool

Real Madrid

1-0

1981-82

Aston Villa

Bayern Münih

1-0

1982-83

Hamburg

Juventus

1-0

1983-84

Liverpool

Roma

1-1 (4-2 pen.)

1984-85

Juventus

Liverpool

1-0

1985-86

Steaua Bükreş

Barcelona

0-0 (2-0 pen.)

1986-87

Porto

Bayern Münih

2-1

1987-88

PSV Eindhoven

Benfica

0-0 (6-5 pen.)

1988-89

Milan

Steaua Bükreş

4-0

1989-90

Milan

Benfica

1-0

1990-91

Kızılyıldız

Marsilya

0-0 (5-3 pen.)

1991-92

Barcelona

Sampdoria

1-0 (Uzatma)

1992-93

Marsilya

Milan

1-0

1993-94

Milan

Barcelona

4-0

1994-95

Ajax

Milan

1-0

1995-96

Juventus

Ajax

1-1 (4-2 pen.)

1996-97

Borussia Dortmund

Juventus

3-1

1997-98

Real Madrid

Juventus

1-0

1998-99

Manchester United

Bayern Münih

2-1

1999-00

Real Madrid

Valencia

3-0

2000-01

Bayern Münih

Valencia

1-1 (5-4 pen.)

2001-02

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2-1

2002-03

Milan

Juventus

0-0 (3-2 pen.)

2003-04

Porto

Monaco

3-0

2004-05

Liverpool

Milan

3-3 (6-5 pen.)

2005-06

Barcelona

Arsenal

2-1

2006-07

Milan

Liverpool

2-1

2007-08

Manchester United

Chelsea

1-1 (6-5 pen.)

2008-09

Barcelona

Manchester United

2-0

2009-10

Inter

Bayern Münih

2-0

2010-11

Barcelona

Manchester United

3-1

2011-12

Chelsea

Bayern Münih

1-1 (4-3 pen.)

2012-13

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-1

2013-14Real MadridAtletico Madrid4-1 (Uzatma)
2014-15

Barcelona

Juventus3-1
2015-16Real MadridAtletico Madrid1-1 (5-3 pen.)
2016-17Real MadridJuventus

4-1

2017-18Real MadridLiverpool3-1

 

TOTTENHAM VE LIVERPOOL AVRUPA'DA 3. KEZ RAKİP

Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

LIVERPOOL, TOTTENHAM'A SON 14 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

DEVLER LİGİ'NDE 2. İNGİLİZ FİNALİ

2019 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3'üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya),2003'teki Milan-Juventus (İtalya),2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere),2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya),2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7'nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

TOTTENHAM VE LIVERPOOL'UN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Tottenham, Avrupa kupalarında İngiliz kulüpleriyle 8 resmi maç yaptı. Bunların 4'ünü kazanan Tottenham, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

UEFA organizasyonlarında İngiliz takımlarıyla 20 defa karşılaşan Liverpool, bunların 7'sini kazandı. 5 mağlubiyeti bulunan Liverpool'un, 8 maçı da berabere bitti.

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