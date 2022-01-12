Avrupa'da vaka sayılarında rekor!

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Almanya'da son 24 saatte 80 binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle yeni bir günlük rekora ulaşıldı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre salı günü toplam 80 bin 430 koronavirüs vakası kaydedildi, 384 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 220 bin 532 yeni vaka tespit edildi, 294 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgında "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 375 bin 514 testte 220 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.

Toplam vaka sayısı da 7 milyon 774 bin 863'e ulaştı. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 134 bin 139'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1677'ye çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 294 artarak 139 bin 559'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 90 bin 456 artışla 5 milyon 500 bin 938'e ulaştı.

FRANSA

Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26,41 arttı.

Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.

İSPANYA

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 134 bin 942 vaka tespit edildiği ve 246 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle, 26 Mart'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı kayda geçti.

Salgının başından bu yana 90 bin 383 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, toplam vaka sayısı da 134 bin 942 artışla 7 milyon 592 bin 242'ye ulaştı.

NORVEÇ

Norveç'te de son 24 saatte 9 bin 622 yeni vaka kaydedilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Bu sayının yedi günün ortalamasından 3 bin vaka daha fazla olduğu belirtildi.