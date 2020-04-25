25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bisiklete talebin devam ettiğini belirterek, "AB ülkelerine gerçekleştirdiğimiz bisiklet ihracatında çok ciddi bir olumsuz etki yaşanmadı. Sektör olarak ihracatımıza devam ediyoruz" dedi.
Emanet, Türkiye'nin, endüstriyel anlamda bisiklet üretimi ve ihracatını söz konusu zor döneme rağmen desteklediğini ifade etti.
Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan sürecin, neredeyse her anlamda öncelik ve tercihleri etkilediğini dile getiren Emanet, bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son değerlendirmeleriyle bisiklet kullanımının faydalarının ve öneminin de daha iyi anlaşıldığını söyledi.
Emanet, salgına rağmen AB ülkelerinde bisiklete olan talebin sürdüğünü belirterek, "AB ülkelerine gerçekleştirdiğimiz bisiklet ihracatında ciddi bir olumsuz etki yaşanmadı. Sektör olarak ihracatımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
Söz konusu süreçle bisikletin ulaşımda sosyal mesafe açısından öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Emanet, "Berlin, Budapeşte, Brüksel, Paris, Madrid, Londra gibi önemli metropollerin aldıkları yeni kararlarla bisiklet yolları ve altyapısına yeni iyileştirmelerin yapılacağı belirtilmiştir. Benzer örnekler Latin Amerika ülkelerinde de hızlıca devreye alınmaktadır. DSÖ bu anlamda Bogota'yı da örnekler arasında saymaktadır" ifadelerini kullandı.
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, AB'deki sınırlamaların zaten yaygın olan bisiklet bilincini daha da artırdığını belirterek, "Avrupa'da çalışmaya devam eden hizmet sektörlerinin başında bisiklet satış ve servis noktaları geliyor" dedi.
Kovid-19 sürecinin Türkiye'deki yansımalarının ise AB'den daha farklı olduğunu söyleyen Emanet, "Ülkemizde, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yaş tahditleri sektörümüzde ciddi yavaşlamaların en önemli etkeni olmuştur. Devletimizin yürürlüğe koyduğu ciddi ve doğru uygulamaların neticesinde Ramazan Bayramı'nı takip eden süreçte ülkemizin tekrar normalleşme sürecine gireceğinin sinyalleri bizlerin ileriye umutla bakmasına vesile olmaktadır. Bu anlayışla bisiklet endüstrimiz, üretim ve istihdamında herhangi bir azalmaya gitmemiş olup tüm enerji ve imkanlarıyla istihdam ve katma değer üretimine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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