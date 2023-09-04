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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Fransa Avrupa'da takımlardan notlar: 5 büyük ligde son durum! - Futbol Haberleri

        Avrupa'da takımlardan notlar: 5 büyük ligde son durum!

        Avrupa'da oynanan liglerde mücadele devam ediyor. Milli ara öncesi detayları sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:41
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        Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

        İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        PREMİER LEAGUE'DE CİTY 4'TE 4 BAŞLADI

        Son 3 yılın şampiyonu Manchester City, konuk ettiği Fulham'ı Julian Alvarez, Nathan Ake ve Erling Haaland'ın (3) golleriyle 5-1 yenerek lige 4'te 4'le başladı ve liderliğini korudu.

        Diğer farklı galibiyete ise Tottenham imza attı. Deplasmanda Burnley'ye konuk olan Londra temsilcisi, Son Heung-min (3), Cristian Romero ve James Maddison'ın ağları sarsmasıyla rakibini 5-2 mağlup etti.

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        Arsenal, uzatmalarda attığı gollerle konuk ettiği Manchester United'ı 3-1'lik skorla geçti. Londra ekibine galibiyeti getiren oyuncular, 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6. dakikada Declan Rice ve 90+11. dakikada Gabriel Jesus oldu.

        Liverpool ise ağırladığı Aston Villa'yı 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matty Cash (kendi kalesine) ve 55. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.

        Lige iyi başlayan West Ham United ise Luton deplasmanından 2-1 galip ayrılarak üst sıralardaki yerini korudu.

        Premier Lig'in 4. haftası sonunda 12 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 10'ar puan ve averaj farkıyla Tottenham, Liverpool, West Ham United ve Arsenal izledi.

        REAL MADRİD UZATMALARDA KALDI

        Real Madrid, geriye düştüğü mücadelede, uzatma dakikalarında (90+5) Jude Bellingham'ın ağları sarsmasıyla konuk ettiği Getafe'yi 2-1 yendi. 4'te 4 yapan Madrid ekibinin diğer golünü 47. dakikada Joselu, Getafe'nin tek golünü ise 11. dakikada Borja Mayoral attı.

        Son şampiyon Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 45+1. dakikada Jules Kounde ve 85. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı gollerle 2-1 yendi.

        Ligin formda ekiplerinden Girona ise konuk ettiği Las Palmas'ı tek golle geçerek çıkışını sürdürdü.

        Madrid'deki kötü hava şartlarından dolayı Atletico Madrid-Sevilla maçı ise ertelendi.

        LaLiga'nın 4. haftasının ardından 12 puanlı lider Real Madrid'i, 10'ar puanlı Girona ile Barcelona, 7 puanlı Atletico Madrid takip etti.

        INTER VE MİLAN 3'TE 3 YAPTI

        Sezona iyi başlayan takımlardan Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı Marcus Thuram, Lautaro Martinez (2) ve penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla 4-0 yenerek ilk 3 lig maçında galibiyet serisini sürdürdü.

        Milan ise 61. dakikada Fikayo Tomori'nin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı karşılaşmada, deplasmanda Roma'yı 2-1'le geçerek ligde 3'te 3 yapan diğer takım oldu.

        Juventus, Empoli deplasmanından 2-0 galip ayrılırken, son şampiyon Napoli ise konuk ettiği Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

        Serie A'nın 3 haftasını 9 puanla tamamlayan takımlardan Inter lider, Milan ikinci, 7'şer puanlı takımlardan Juventus üçüncü, Lecce dördüncü sırada yer aldı. Son şampiyon Napoli ise 6 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

        BUNDESLİGA'DA ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VE BAYERN LEVERKUSEN VAR

        Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 58. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Mathys Tel ile bulduğu gollerle deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla geçti.

        Sezona iyi başlayan Bayer Leverkusen, ağırladığı Darmstadt 98'i Victor Boniface (2), Exequiel Palacios, Jonas Hofmann ve Adam Hlozek'in ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

        Stuttgart, konuk ettiği Freiburg'u 5-0; Leipzig ise konuk olduğu Union Berlin'i 3-0'la geçti.

        Bundesliga'nın 3. haftası sonrasında 9 puanlı takımlardan Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, averaj farkıyla zirveyi paylaştı. 6'şar puanlı Stuttgart ile Leipzig ise ilk 4 içinde yer aldı.

        MONACO, DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

        Sezona iyi başlayan Monaco, Wilfried Singo, Aleksandr Golovin ve Guillermo Maripan'ın fileleri havalandırmasıyla ağırladığı Lens'i 3-0 yendi.

        Kadrosundan Lionel Messi ve Neymar'ı kaybeden son iki yılın Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin biri penaltıdan olmak üzere 2, Achraf Hakimi ve Marco Asensio'nun birer golüyle deplasmanda Olympique Lyon'u 4-1 mağlup etti.

        Olimpik Marsilya ise maçı 9. dakikadan itibaren 10 kişi götüren Nantes ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta iki kez ağları sarsan eski Galatasaraylı Muhammed Mustafa, Nantes'ın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden oyuncu oldu.

        4. haftada bu sonuçların ardında 10 puanla lider Monaco'yu, 8'er puanlı takımlardan PSG ile Olimpik Marsilya takip etti.

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