WindEurope'un raporuna göre, Avrupa ülkeleri 2026'ya kadar 116 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik sistemine dahil edecek. Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisi kurulu güç artışında, iklim değişikliğinde hedefledikleri ulusal politikaları etkili olacak
WindEurope tarafından hazırlanan 'Realist Beklenti Senaryosu'ndan derlenen bilgilere göre, Avrupa ülkelerinin iklim değişikliği ile mücadele planları ve ulusal politikaları çerçevesinde rüzgar enerjisi kurulu gücünü 2026'ya kadar her yıl ortalama 23,1 gigavat artırması gerekiyor.
2026'ya kadar rüzgarda ilave edilecek kapasitenin yüzde 76'sını karasal rüzgar santralleri, kalan kısmını da yüzer ve sabit deniz üstü (offshore) santraller oluşturacak.
Bu dönemde en fazla kurulumu Almanya'nın gerçekleştirmesi bekleniyor. Almanya'nın 2022-2026 döneminde 25,1 gigavat kurulu gücü elektrik sistemine dahil etmesi beklenirken, bunun 19,7 gigavatının karasal rüzgar santrallerinden oluşması bekleniyor.
Birleşik Krallık'ın 15,2 gigavat kurulu rüzgar gücünü sistemine dahil etmesi bekleniyor, bunun 10,8 gigavatının deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri olması öngörülüyor.
Böylelikle, Avrupa ülkelerinin 2022- 2026 döneminde 116 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik sistemine dahil ederek, bu alanda kurulu gücünü 352 gigavata ulaştırması bekleniyor.
Senaryoya göre, söz konusu dönemde Fransa 12,2 gigavat, İspanya 10,3 gigavat ve İsveç'in 7,5 gigavat rüzgar gücünü sistemine dahil edeceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE, AB DIŞINDAKİ EN BÜYÜK RÜZGAR PAZARI
Geçen yıl 1,4 gigavat kurulu gücü sistemine dahil ederek 2016'daki rüzgar enerjisi kurulum rekorunu kıran Türkiye, geçen yıl tek türbinde 5,1 megavat kapasiteye ulaşarak Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip türbinlerini kullanan ülkelerden biri oldu.
Türkiye, senaryoya göre 2026'ya kadar yaklaşık 6 gigavat kurulu gücü sistemine dahil ederek AB üyesi olmayan en büyük rüzgar enerjisi pazarı haline gelecek.
WindEurope'un Gerçekçi Beklentiler Senaryosu'na göre 2026'ya kadar ülkelerin ilave edeceği rüzgar enerjisi kapasiteleri şöyle:
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