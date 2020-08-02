Türkiye, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna da yükseldi.
Kovid-19 salgınından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.
Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk yarısında otomotiv satışlarına yansımaya devam etti. Kovid-19, satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Verilere göre, virüsün etkilerinin yansıması Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha hafif hissedildi.
YÜZDE 38.9 DARALMA
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporuna göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.
Avrupa otomotiv pazarı, bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38,9 azalarak 6 milyon 11 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 9 milyon 834 bin 542 toplam satış gerçekleşmişti.
Sadece otomobil pazarına bakıldığında, söz konusu dönemde satışlar yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5 milyon 101 bin 669 adet oldu. 2019 yılının aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 427 bin 639 adetti.
Hafif ticari araç pazarı ise 2020'nin ocak-haziran döneminde yüzde 33,8'lik azalışla 758 bin 166 adede düştü. 2019'un ilk yarısında 1 milyon 144 bin 454 adetlik satış gerçekleşmişti.
Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz'de yaşandı.
Bu yılın ilk 6 ayında satışını artıran bir pazar olmazken, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomotiv satışları yüzde 33,9, Fransa'da yüzde 37,3, İngiltere'de yüzde 48, İtalya'da yüzde 45,1 ve Belçika'da yüzde 29,6 azaldı.
HAZİRANDA DA GERİLEDİ
Sadece haziran ayına bakıldığında ise otomotiv pazarı yüzde 24 azaldı ve 1 milyon 335 bin 802 adet olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 adetlik satış gerçekleşmişti.
Haziranda otomobil pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,6 daraldı.
AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre haziranda geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44,1 ile Litvanya'da yaşandı.
Haziran 2020'de satışını artıran tek pazar yüzde 1,4 ile Fransa oldu.
6. SIRAYA YÜKSELDİ
AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'yi kapsayan toplam pazarda bu dönemde satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-19'la başarılı bir mücadele örneği gösteren Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi.
Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ilk yarısında 6. sıraya yükseldi.
Bu yılın haziran ayı sonunda Türkiye, Avrupa'da yine satışlarını artıran tek ülke oldu.
Avrupa otomobil satışları sıralamasında yüzde 30,2 artışla 7. ülke olan Türkiye, aynı artış oranıyla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak konumlandı.
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