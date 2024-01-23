Avrupa'da dikkat çeken ara transferler!
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Avrupa kulüpleri de kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. İşte Avrupa'da resmen açıklanan transferler...
- 1
Valentin Barco (Sol kanat) Boca Juniors (Arjantin) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)
- 2
Andre Horta (Orta saha) | Braga (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)
- 3
Chiquinho (Orta saha) | Benfica (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)
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- 4
Cyril Ngonge (Forvet) | Hellas Verona → Napoli (İtalya)
- 5
David Datro Fofana (Santrfor) | Chelsea → Burnley (İngiltere)
- 6
Eljif Elmas (Orta saha) | Napoli (İtalya) → RB Leipzig (Almanya)
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- 7
Eric Bailly (Stoper) | Beşiktaş → Villarreal (İspanya)
- 8
Eric Dier (Stoper) | Tottenham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
- 9
Fabio Carvalho (Orta saha) | Liverpool → Hull City (İngiltere)
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- 10
Fran Navarro (Santrfor) | Porto (Portekiz) → Olimpiakos (Yunanistan)
- 11
Gelson Martins (Sağ kanat) | Monaco (Fransa) → Olimpiakos (Yunanistan)
- 12
Gift Orban (Forvet) | Gent (Belçika) → Lyon (Fransa)
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- 13
Gonçalo Guedes (Sol kanat) | Villarreal → Wolverhampton
- 14
Hamed Traore (10 numara) | Bournemouth (İngiltere) → Napoli (İtalya)
- 15
Jadon Sancho (orta saha) | M. United (İngiltere) → B. Dortmund (Almanya)
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- 16
Jordan Henderson (Orta Saha) | Al Ettifaq (Suudi Arabistan) → Ajax (Hollanda)
- 17
Lucas Beraldo (Stoper) | Sao Paulo (Brezilya) → PSG (Fransa)
- 18
Mohamed Seck (Stoper) | Pro Vercelli → Roma (İtalya)
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- 19
Nino (Stoper) | Fluminense (Brezilya) → Zenit (Rusya)
- 20
Ivan Perisic (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) → Hajduk Split (Hırvatistan)
- 21
Radu Dragusin (Stoper) Genoa (İtalya) → Tottenham (İngiltere)
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- 22
Sheraldo Becker (Forvet) | Union Berlin (Almanya) → Real Sociedad (İspanya)
- 23
Attila Szalai (Stoper) | Hoffenheim → Freiburg (Almanya)
- 24
Tajon Buchanan (Sağ bek) | Club Brugge (Belçika) → Inter (İtalya)
-
- 25
Timo Werner (Santrfor) | Chelsea → Tottenham (İngiltere)
- 26
Anastasios Bakasetas (10 numara) | Trabzonspor → Panathinaikos (Yunanistan)