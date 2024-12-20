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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, merkez bankası kararlarının yoğun olduğu haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:56
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        Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,78 değer kaybederek 502,71 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 8.084,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 azalışla 33.766,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.274,48 puana indi.

        Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 19.916,56 puan oldu.

        Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,743 yükselişle 1,044 seviyelerinden işlem gördü.

        Küresel piyasalarda Fed'in bu hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesinin ardından oluşan negatif seyir, Avrupa borsalarına da yansımaya devam etti.

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        Avrupa borsaları, merkez bankası kararlarının yoğun olduğu haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

        Bu hafta Fed'in faiz indirim kararının yanı sıra, İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutarken gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

        İsveç Merkez Bankası (Riksbank) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası (Norges) ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

        Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da kasım ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti.

        İngiltere'de ise perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artmasına karşın beklentilerin altında kaldı.

        ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

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