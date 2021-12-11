İşte Avrupa Birliği Omicron haritası!

ECDC dün yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği’nin Omicron haritasını çıkardı. Buna göre AB ülkeleri toplamında 582 vaka olduğunu ve bazı ülkelerdeki vakaların seyahatle ilgili olmayıp yerel vakalar olduğunu vurguladı. ECDC, Omicron vakalarındaki hastalık şiddetinin ya asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif olduğunu belirterek “Şimdiye kadar, Omicron ile ilgili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir” ifadelerini kullandı.
BAZI ÜLKELERDEKİ VAKALAR SEYAHATLE İLGİLİ DEĞİL
ECDC, başlangıçta rapor edilen Omicron vakalarının seyahatle bağlantılı olduğunu ancak Avrupa Gözetim Sistemine (TESSy) bildirilen vakaların son günlerde seyahatle ilgili olmayan yerel kümelerde ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Buna göre, Omicron vakalarının 22’si (yüzde 13) seyahatle girdiği ve bunlardan 121’inin (yüzde 70) ise yerel bulaşmayla ortaya çıktığı tespit edildi. Seyahatle bulaşmayan Omicron ülkeleri arasında; Belçika, Danimarka, Finlandiya, İspanya ve İzlanda olduğu ve bu durumun hastalığın tespit edilmeden bulaşmaya devam edeceği yönünde bir gösterge olduğu belirtildi.
HASTALIĞI GEÇİRENLER OMİCRON’A DAYANIKLI
ECDC, “Bununla birlikte, tam olarak aşılanmadan önce enfekte olmuş bireylerden alınan serumlarla virüs etkisizleştirmenin, bu varyanta karşı etkili olmaya devam ettiğine dair göstergeler de var” ifadelerini kullandı. Ancak bu göstergenin, aşının etkinliğinin, şiddetli geçiren hastalarda Omicron karşısında ‘azaldığı anlamına gelmeyeceğini’ vurguladı. Bununla birlikte, bu durumun özellikle bulaşmayı “Önlemeye yönelik aşı etkinliğini azaltılabileceğine dair bir gösterge sağlar” denildi.
AB ÜLKELERİ BAZINDA OMİCRON TABLOSU
ECDC, 21 AB ülkesinde Omicron vakası olduğunu açıkladı. Buna göre vaka bazında ülkeler arasında; Avusturya (17), Belçika (30), Hırvatistan (3), Çekya (5), Danimarka (154), Estonya (15), Finlandiya (9), Fransa (59), Almanya (28), Yunanistan (3), İzlanda (20), İrlanda (6), İtalya (13), Letonya (5), Lihtenştayn (1), Hollanda (36), Norveç (109), Portekiz (37), Romanya (2), İspanya (14) ve İsveç (16) bulunuyor.
GLOBAL BAZDA OMİCRON TABLOSU
AB dışındaki 41 ülkede 1800 doğrulanmış vaka bildirdiği ve bu ülkelerin; Arjantin, Avustralya, Bermuda (Birleşik Krallık), Botsvana, Brezilya, Kanada, Şili, Küba, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fiji, Gana, Hindistan, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Malavi, Malezya, Maldivler, Meksika, Namibya , Nepal, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Tunus, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Zambiya ve Zimbabve olduğu açıklandı. Dünya genelinde 62 ülkede 2.382 Omicron vakası rapor edildiği vurgulandı.
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