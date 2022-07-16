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Avokadonun faydaları saymakla bitmiyor!

Avokadonun sağlığa faydaları şaşırtıyor!

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen avokado, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından biri. Ancak uzmanlar, avokado tüketiminde aşırıya kaçmanın fayda yerine zarar getirebileceğini belirterek, gün aşırı yarım avokado tüketilmesini öneriyor

16.07.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Avokado, sindirimi iyileştirme, depresyon riskini azaltma ve kansere karşı koruma dahil olmak üzere birçok konuda sağlığa iyi geliyor. Ancak uzmanlar, tek bir besine odaklanmak yerine bol çeşitli bir beslenmeyi benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor. 

  • Medical News Today'de yer alan habere göre, avokado, yağ ve protein açısından zengin, enerji değeri yüksek bir meyve olsa da aşırıya kaçmak, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yüksek yağ içeriğine sahip avokado, diyete çok fazla eklendiğinde kilo alımına neden olabilir. Öte yandan kan sulandırıcı içen kişilerin K vitamini düzeylerini sabit tutmaları büyük önem taşır. Bu nedenle, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, aşırı avokado tüketmemelidir. Avokado kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabilir.

  • Yağ oranı yüksek bir meyve olan avokadoyu tüketirken diğer yiyeceklerden alınan yağ oranına dikkat etmek gerekir. Gün aşırı yarım avokado tüketilebilir.  İşte avokadonun az bilinen faydaları... 

  • Tokluk sağlar

    Avokado, kişinin öğünler arasında daha tok hissetmesine yardımcı olabilecek yüksek düzeyde sağlıklı, faydalı yağlar içerir. Bu yağlar karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır ve bu da kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur.

  • Yaklaşık yarım avokado (100 gram) 160 kaloridir ve  14.7 gr. yağ, 8.5 gr. karbonhidrat, 6.7 gr. lif ve 1 gr.'dan az şeker içerir. 

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