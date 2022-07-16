Avokadonun faydaları saymakla bitmiyor!

Yapılan bir araştırma, optimal lif alımının felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıklar riskini azaltabileceğini ve avokadonun lif açısından zengin olduğunu öne sürüyor. Doğru lif alımı ayrıca kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürebilir, insülin duyarlılığını iyileştirebilir ve obezitesi olan kişilerde kilo kaybını artırabilir.

Avokado ve avokado yağı, antimikrobiyal özelliklere sahip maddeler içerir. Araştırmalar, avokado çekirdeği özlerinin, örneğin hem streptococcus agalactiae hem de staphylococcus aureus enfeksiyonlarına karşı vücudu savunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Geçmiş araştırmaların incelemeleri, aşırı homosistein ile bilişsel işlev bozukluğu, depresyon ve ruh hali, uyku ve iştahı düzenleyen serotonin, dopamin ve norepinefrin üretimi arasında bağlantı kurmuştur.

Avokado, genel diyet sağlığında önemli bir rol oynayan iyi bir folat kaynağıdır. Çalışmalar ayrıca düşük folat seviyeleri ve depresyon arasında bağlantılar olduğunu göstermektedir. Folat, dolaşımı ve beyne besinlerin verilmesini bozabilecek bir madde olan homosistein oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Folat sağlıklı bir hamilelik için önemlidir. Yeterli alım, düşük ve nöral tüp anormallikleri riskini azaltır. Hamileyken günde en az 600 mikrogram (mcg) güvenilir kaynak folat tüketilmelidir. Bir avokado 160 mcg kadar içerebilir.

Avokado ayrıca antikanser özelliklere sahip olabilen yüksek düzeyde fitokimyasallar ve karotenoidler içerir. Çalışmalar, karotenoidlerin özellikle kanser ilerlemesine karşı koruma sağlayabileceğini göstermiştir. 2013 yılında yapılan bir inceleme, avokado tüketiminin meme, ağız ve boğaz kanserleri ile ilgili potansiyel faydalarını vurguladı. Bununla birlikte daha fazla araştırma gereklidir.

Çalışmalar henüz avokado tüketimiyle kanser riskinde azalma arasında doğrudan bir bağlantı değerlendirmedi. Ancak avokado, bazı kanserlerin başlamasını önlemeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Yapılan bir araştırma, optimal folat alımını kolon, mide, pankreas ve rahim ağzı kanseri geliştirme riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, bu ilişkinin arkasındaki mekanizma belirsizliğini koruyor. Bir avokadonun yarısı, günlük değerin yüzde 15'i olan kabaca 59 mikrogram folat içerir.

Yarım avokado, günlük K vitamini değerinin yaklaşık yüzde 18'ini sağlar. Bu besin genellikle gözden kaçsa da kemik sağlığı için gereklidir. Yeterli miktarda K vitamini almak, kalsiyum emilimini artırarak ve idrarla kalsiyum atılımını azaltarak kemik sağlığını destekleyebilir.

Göz için yararlı Avokado, göz dokusunda bulunan iki fitokimyasal olan lutein ve zeaksantin içerir. UV ışığı da dahil olmak üzere hasarı en aza indirmeye yardımcı olmak için antioksidan koruma sağlarlar. Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, beta karoten gibi diğer yararlı yağda çözünen antioksidanların emilimini de destekler. Sonuç olarak, diyete avokado eklemek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kalp için faydalı Her 100 g avokadoda, beta sitosterol adı verilen doğal bir bitki sterolünün 76 miligramı vardır. Düzenli olarak tüketilen beta sitosterol ve diğer bitki sterolleri, kalp sağlığı için önemli olan sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

Yağ vücuttaki her bir hücre için gereklidir. Sağlıklı yağlar yemek cilt sağlığını destekler, yağda çözünen vitaminlerin, minerallerin ve diğer besinlerin emilimini artırır ve hatta bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Avokado, kişinin öğünler arasında daha tok hissetmesine yardımcı olabilecek yüksek düzeyde sağlıklı, faydalı yağlar içerir. Bu yağlar karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır ve bu da kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur.

Yağ oranı yüksek bir meyve olan avokadoyu tüketirken diğer yiyeceklerden alınan yağ oranına dikkat etmek gerekir. Gün aşırı yarım avokado tüketilebilir. İşte avokadonun az bilinen faydaları...

Medical News Today'de yer alan habere göre, avokado, yağ ve protein açısından zengin, enerji değeri yüksek bir meyve olsa da aşırıya kaçmak, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yüksek yağ içeriğine sahip avokado, diyete çok fazla eklendiğinde kilo alımına neden olabilir. Öte yandan kan sulandırıcı içen kişilerin K vitamini düzeylerini sabit tutmaları büyük önem taşır. Bu nedenle, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, aşırı avokado tüketmemelidir. Avokado kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabilir.

Avokado, sindirimi iyileştirme, depresyon riskini azaltma ve kansere karşı koruma dahil olmak üzere birçok konuda sağlığa iyi geliyor. Ancak uzmanlar, tek bir besine odaklanmak yerine bol çeşitli bir beslenmeyi benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor.

Avokado, sindirimi iyileştirme, depresyon riskini azaltma ve kansere karşı koruma dahil olmak üzere birçok konuda sağlığa iyi geliyor. Ancak uzmanlar, tek bir besine odaklanmak yerine bol çeşitli bir beslenmeyi benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor.

Avokado, yağ ve protein açısından zengin, enerji değeri yüksek bir meyve olsa da aşırıya kaçmak, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yüksek yağ içeriğine sahip avokado, diyete çok fazla eklendiğinde kilo alımına neden olabilir. Öte yandan kan sulandırıcı içen kişilerin K vitamini düzeylerini sabit tutmaları büyük önem taşır. Bu nedenle, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, aşırı avokado tüketmemelidir. Avokado kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabilir.

Yağ oranı yüksek bir meyve olan avokadoyu tüketirken diğer yiyeceklerden alınan yağ oranına dikkat etmek gerekir. Gün aşırı yarım avokado tüketilebilir. İşte avokadonun az bilinen faydaları...

Tokluk sağlar

Avokado, kişinin öğünler arasında daha tok hissetmesine yardımcı olabilecek yüksek düzeyde sağlıklı, faydalı yağlar içerir. Bu yağlar karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır ve bu da kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur.

Yaklaşık yarım avokado (100 gram) 160 kaloridir ve 14.7 gr. yağ, 8.5 gr. karbonhidrat, 6.7 gr. lif ve 1 gr.'dan az şeker içerir. Yağ vücuttaki her bir hücre için gereklidir. Sağlıklı yağlar yemek cilt sağlığını destekler, yağda çözünen vitaminlerin, minerallerin ve diğer besinlerin emilimini artırır ve hatta bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Kalp için faydalı

Her 100 g avokadoda, beta sitosterol adı verilen doğal bir bitki sterolünün 76 miligramı vardır. Düzenli olarak tüketilen beta sitosterol ve diğer bitki sterolleri, kalp sağlığı için önemli olan sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

Göz için yararlı

Avokado, göz dokusunda bulunan iki fitokimyasal olan lutein ve zeaksantin içerir. UV ışığı da dahil olmak üzere hasarı en aza indirmeye yardımcı olmak için antioksidan koruma sağlarlar. Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, beta karoten gibi diğer yararlı yağda çözünen antioksidanların emilimini de destekler. Sonuç olarak, diyete avokado eklemek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Osteoporozun önlenmesine yardımcı olabilir

Yarım avokado, günlük K vitamini değerinin yaklaşık yüzde 18'ini sağlar. Bu besin genellikle gözden kaçsa da kemik sağlığı için gereklidir. Yeterli miktarda K vitamini almak, kalsiyum emilimini artırarak ve idrarla kalsiyum atılımını azaltarak kemik sağlığını destekleyebilir.

Kanseri önleyebilir

Çalışmalar henüz avokado tüketimiyle kanser riskinde azalma arasında doğrudan bir bağlantı değerlendirmedi. Ancak avokado, bazı kanserlerin başlamasını önlemeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Yapılan bir araştırma, optimal folat alımını kolon, mide, pankreas ve rahim ağzı kanseri geliştirme riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, bu ilişkinin arkasındaki mekanizma belirsizliğini koruyor. Bir avokadonun yarısı, günlük değerin yüzde 15'i olan kabaca 59 mikrogram folat içerir.

Avokado ayrıca antikanser özelliklere sahip olabilen yüksek düzeyde fitokimyasallar ve karotenoidler içerir. Çalışmalar, karotenoidlerin özellikle kanser ilerlemesine karşı koruma sağlayabileceğini göstermiştir. 2013 yılında yapılan bir inceleme, avokado tüketiminin meme, ağız ve boğaz kanserleri ile ilgili potansiyel faydalarını vurguladı. Bununla birlikte daha fazla araştırma gereklidir.

Fetal sağlığı destekler

Folat sağlıklı bir hamilelik için önemlidir. Yeterli alım, düşük ve nöral tüp anormallikleri riskini azaltır. Hamileyken günde en az 600 mikrogram (mcg) güvenilir kaynak folat tüketilmelidir. Bir avokado 160 mcg kadar içerebilir.

Depresyon riskini azaltır

Avokado, genel diyet sağlığında önemli bir rol oynayan iyi bir folat kaynağıdır. Çalışmalar ayrıca düşük folat seviyeleri ve depresyon arasında bağlantılar olduğunu göstermektedir. Folat, dolaşımı ve beyne besinlerin verilmesini bozabilecek bir madde olan homosistein oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Geçmiş araştırmaların incelemeleri, aşırı homosistein ile bilişsel işlev bozukluğu, depresyon ve ruh hali, uyku ve iştahı düzenleyen serotonin, dopamin ve norepinefrin üretimi arasında bağlantı kurmuştur.

Sindirimi iyileştirir

Avokado, lif açısından zengindir ve yarım meyve başına yaklaşık 6-7 gr. içerir. Doğal lifli yiyecekler yemek kabızlığı önlemeye, sindirim sistemi sağlığını korumaya ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Antimikrobiyal etki

Avokado ve avokado yağı, antimikrobiyal özelliklere sahip maddeler içerir. Araştırmalar, avokado çekirdeği özlerinin, örneğin hem streptococcus agalactiae hem de staphylococcus aureus enfeksiyonlarına karşı vücudu savunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kronik hastalıklardan korur



Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, kardiyovasküler hastalık gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde faydalı olabilir. Yapılan bir araştırma, optimal lif alımının felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıklar riskini azaltabileceğini ve avokadonun lif açısından zengin olduğunu öne sürüyor. Doğru lif alımı ayrıca kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürebilir, insülin duyarlılığını iyileştirebilir ve obezitesi olan kişilerde kilo kaybını artırabilir.