Avokadonun faydaları

Tropikal meyvelerden olan avokado nötr bir tada sahip olduğu için çeşitli şekillerde tüketimi de mümkündür. Orta Amerika, Güney Meksika ve Kolombiya avokado açısından zengindir. Fakat son dönemlerde avokado ülkemizde de üretildiği için yerli avokadoya ulaşmak daha kolaydır. Avokado lezzetli olduğu kadar pek çok hastalık ve rahatsızlık için de doğal bir ilaçtır. Bu yazımızda avokadonun duyulmadık faydalarını sizler için derledik.

Avokado Faydaları

Avokado faydaları saymakla bitmez. Özellikle diğer meyvelere göre avokado çok daha yağlı bir meyvedir ve avokadonun yağı çok faydalıdır. Ayrıca avokadonun muhteviyatından çok fazla antioksidan bulunduğu için toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Düzenli avokado tüketen kişiler bağışıklık sistemlerini destekledikleri için hastalıklara karşı korunurlar. Avokado mevsimsel grip ve nezle gibi rahatsızlıklara karşı da vücuda kalkan oluşturur. Avokado da çeşitli mineral ve vitaminler bulunur. Bu sayede çok sayıda kanser türüne karşı vücudu korur ve kanser hastalarına da direnç kazandırır. Avokado tok tuttuğu ve yağ yakıcı özelliği olduğu için diyet döneminde çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Avokado Zararları

Avokado oldukça faydalı bir meyve olmasına rağmen gereğinden fazla tüketildiğinde avokadonun zararları ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu durum kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Avokado aşırı tüketildiğinde migren ve baş ağrısına neden olabilmektedir. Düzenli olarak kan sulandırıcı kullanan kişilerin avokado tüketmesi tavsiye edilmez. Çünkü avokado da kanı sulandırmaktadır. Düzenli ve gerektiği kadar tüketildiğinde kolesterolün düzenlenmesini sağlayan avokado, fazla tüketildiğinde ise kolesterolün yükselmesine neden olabilir. Tabi ki tekrar vurgulamakta fayda var bu zararlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

Avokado Ne İşe Yarar?

Pek çok meyveyle kıyaslandığında avokado içerisinde çok fazla ve sağlıklı yağ ihtiva ettiği için vücut için çok faydalıdır. Avokado kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolün de artışına destek olmaktadır. Avokadoda çeşitli antioksidanlar olduğu için oto immun sisteme destek verir ve vücudu hastalıklara karşı güçlendirir. Avokado kanser türlerine karşı da vücudu korur ve kanser hastalarının şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.

Avokado Hamilelikte Faydalı Mı?

Avokado hamilelikte faydalı mı diye merak edenlere özellikle kalsiyum açısından zenginliğiyle öne çıkan avokadonun anne ve bebek için çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca avokado vücut için çok önemli olan B vitaminlerini, C ve K vitaminini içeriğinde bulundurduğu için çok besleyicidir. Hamilelikte adeta kâbus haline gelen mide bulantıları da avokado sayesinde önlenebilir.

Avokado Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Avokado faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu düzenli avokado tüketen kişilerin demir eksikliği sorunu yaşamayacağını vurgulamıştır.

Avokado Bebeklere Faydası Var Mı?

Avokado hem besleyici hem de tok tutan bir meyve olduğu için bebeklere de oldukça faydalıdır. Bebeklerin fiziki ve beyin gelişimine destek veren avokado 6. Ay itibariyle bebeklerde çeşitli lezzetlerle bir arada kullanılabilir.

Avokado Nasıl Yenir?

Avokado son dönemde popüler olan bir meyve olduğu için avokado nasıl yenir diye merak edenler olabilir. Bir bıçak yardımıyla ikiye bölünen avokadonun orta kısmında bulunan büyük çekirdek çıkarıldıktan sonra bir tatlı kaşığıyla çıkarılarak yenebilir.

Avokado Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Avokado hangi hastalıklara iyi gelir diye düşünenlere ilk olarak kolesterolü dengelediğini söyleyebiliriz. Ayrıca avokadodaki yağlar kalbi, damarları da korumaktadır.