Avokadolu Yumurtalı Ekmek Tarifi, Nasıl Yapılır?

Hiç avokadolu yumurtalı ekmek yediniz mi? İki faydalı besin bir araya geliyor. Leziz mi leziz bir kahvaltılık ortaya çıkıyor.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Avokadolu Yumurtalı Ekmek İçin Gereken Malzemeler:

Avokado

Çok tahıllı ekmek

Kişi sayısı kadar yumurta

Karabiber

Tuz

Avokadolu Yumurtalı Ekmek Yapılışı:

Öncelikle olgun ve yumuşak bir avokado satın alın.

Eğer sert olursa hem tadı acı olur hem de püre kıvamına gelmez.

Avokadomuzun kabuğunu soyup, bir kaseye alalım.

Bir çatal yardımıyla püre haline getirelim.

Bu sırada ekmekleri kızartalım.

Püre haline gelen avokadoyu kızarmış ekmeğin üzerine sürün.

Sıra yumurtaya geldi.

Üstüne sürelim ve yumurtaya geldik.

Yumurtayı yanmaz yapışmaz bir tavada pişirin.

Daha sonra avokado sürdüğünüz ekmeğin üzerine alın.

Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Satın almış olduğunuz avokado olgun ve yumuşak olmalıdır.

Yumurtayı istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz.

İster alakok, ister rafadan size kalmış.