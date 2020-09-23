Kış aylarında vücudumuza direnç veren ve yüksek oranda C vitamini içeren greyfurtu; ince ince dilimlenen olgun avokado küpleri, nar taneleri ve körpe ıspanak yaprakları ile salata kasenize alın. Arpacık soğan ve misket limonu suyu ile hazırladığımız salata sosuyla tamamlayın. Ortaya çok lezzetli avokadolu greyfurt salatası çıkacak.

Greyfurtlu Avokado Salatası İçin Gereken Malzemeler:

2 adet orta boy olgun avokado

2 adet orta boy sulu greyfurt

200 gram baby ıspanak

Salatalık

1/2 su bardağı nar tanesi

Salatanın Sosu İçin;

1/2 adet arpacık soğan

1 tatlı kaşığı kekik

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

3 yemek kaşığı misket limonu suyu (arzuya göre limon suyu)

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 tatlı kaşığı tuz

Greyfurtlu Avokado Salatası Yapılışı:

Asitli tatlar ve yağdan oluşan salata sosu hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanı incecik kesin.

Rendenin ince tarafıyla rendelenmiş limon kabuğu, taze sıkılmış misket limonu suyu, kekik, zeytinyağı, toz şeker, tuz ve doğranmış arpacık soğanı küçük bir kapta bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Daha sonra greyfurtların alt ve üst kısımlarından, yarım santimetre kalınlığında yuvarlaklar çıkartın.

Bir adet greyfurtu ince halkalar halinde dilimleyin.

Diğerine farklı bir işlem uygulayacağız.

Keskin bir bıçak yardımıyla meyvenin çizgilerine de dikkat ederek zar kısımları arasında kalan dilimleri çıkartın.

Ortadan ikiye kesip, orta kısmında yer alan çekirdeğini keskin bir bıçak yardımıyla çıkardığınız olgun avokadoları küçük küpler halinde kesin.

Bol suda iyice yıkadığınız körpe ıspanak yapraklarını, salata kurutucusunda kurutun.

Greyfurt dilimlerini, küp küp avokado parçaları ve körpe ıspanak yapraklarını derin bir kaseye alarak harmanlayın.

Beyaz kısımlarından tamamen arındırılmış nar tanelerini ekleyin.

Önceden hazırladığınız salata sosunu yeşilliklerin üzerine gezdirdikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Avokadoyu ince dilimler halinde de kullanabilirsiniz.