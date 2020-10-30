Avokado; tropik bölgelerde yetişen, çekirdekli ve yeşil kabuklu bir meyvedir. Son senelerde popülerliğini hızla artıran, eskiden marketlerde bile pek sık rastlamadığımız avokadoya ulaşmak artık çok daha kolay. Ancak lezzetli olması için aldığınız avokadoların yumuşak olması gerekiyor. Avokado; Meksika, Hindistan ve bazı Afrika ülkelerinde yetiştirilen bir meyvedir. Kansere iyi gelmesi, cildi güzelleştirmesi, kolesterolü dengeleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlaması avokadonun yararları arasındadır. Ağaçta yetiştirilir. Dış kabuğunun yeşil ve engebeli olması sebebiyle “Timsah Armudu” olarak da isimlendirilir. Kabukları çıkarılarak açık yeşil renkte olan iç kısmı tüketilir.

Avokado; 20 değişik vitamin, mineral ve omega 3 yağları ile besin değeri açısından çok kıymetlidir. 100 gram avokado, pek çok vitamin ve mineralin günlük tavsiye edilen miktarını önemli oranda karşılamaktadır. Aşağıda oranlarını sıraladık:

K Vitamini günlük ihtiyacın: %26’nı

Folik Asit günlük ihtiyacın: %20’nı

C Vitamini günlük ihtiyacın: %17’ni

Potasyum günlük ihtiyacın: %14’nü

Vitamin B5 günlük ihtiyacın: %14’nü

Vitamin B6 günlük ihtiyacın: %13’nü

E Vitamini günlük ihtiyacın: %10’nu ve bunlara ilaveten; magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A vitamini, B1 (Thiamin) vitamini, B2 (Riboflavin) vitamini ve B3 (Niacin) vitamini içermektedir. Bir porsiyonunda; (100 g veya büyüklüğüne göre değişmekle beraber yaklaşık yarım avokado) 160 kalori, 2 gr protein, 15 gr sağlıklı yağ ve 9 gr karbonhidrat bulunuyor.

Avokadonun Faydaları Nelerdir?

K Vitamini Eksikliğini Önler: Günlük K Vitamini ihtiyacının %25’ini, yarım avokado yiyerek karşılayabilirsiniz. K vitamini kemik sağlığınız için önemlidir. K vitamini içeren bir beslenme şekli, kalsiyum emilimini artırarak ve kalsiyumun idrarla atılmasını azaltarak kemik sağlığını destekler.

Günlük K Vitamini ihtiyacının %25’ini, yarım avokado yiyerek karşılayabilirsiniz. K vitamini kemik sağlığınız için önemlidir. K vitamini içeren bir beslenme şekli, kalsiyum emilimini artırarak ve kalsiyumun idrarla atılmasını azaltarak kemik sağlığını destekler. Muzdan Daha Çok Potasyum İçerir: Potasyum, böbrek fonksiyonlarına, kalp, iskelet ve düz kasların kasılmasına yardım eden temel mineraldir. Ayrıca vücut hücrelerinin sıvı ve elektrolit dengesini sürdürmede önemli rol oynar. Potasyum deposu olarak bilinen muzdaki potasyum oranı %10 iken, avokado da %14’tür. Ek olarak avokadonun şeker oranı muza oranla oldukça azdır.

Potasyum, böbrek fonksiyonlarına, kalp, iskelet ve düz kasların kasılmasına yardım eden temel mineraldir. Ayrıca vücut hücrelerinin sıvı ve elektrolit dengesini sürdürmede önemli rol oynar. Potasyum deposu olarak bilinen muzdaki potasyum oranı %10 iken, avokado da %14’tür. Ek olarak avokadonun şeker oranı muza oranla oldukça azdır. Kalp Sağlığınızı Korur: Kalp hastalıklarının en büyük sebeplerinin başında kolesterol, tansiyon ve trigliserid gelmektedir. Avokadonun kalp sağlığına etkisini araştırmak için yapılan deneyde insanların yarısına avokado ile, diğer yarısına ise avokadosuz bir beslenme şekli uygulanmıştır. Bunun sonucunda avokadonun yapabildikleri sıralanmış, şu sonuçlar elde edilmiştir: Bütün kolesterol seviyesini büyük oranda düşürmüş, HDL (iyi) kolesterolü %11 oranında artırmış, LDL (kötü) kolesterolü %22 oranında düşürmüş, kandaki trigliserid oranını %20’ye kadar azaltmıştır. Bu araştırmaya göre kalp sağlığınız için avokado tüketmek önemlidir.

Kalp hastalıklarının en büyük sebeplerinin başında kolesterol, tansiyon ve trigliserid gelmektedir. Avokadonun kalp sağlığına etkisini araştırmak için yapılan deneyde insanların yarısına avokado ile, diğer yarısına ise avokadosuz bir beslenme şekli uygulanmıştır. Bunun sonucunda avokadonun yapabildikleri sıralanmış, şu sonuçlar elde edilmiştir: Bütün kolesterol seviyesini büyük oranda düşürmüş, HDL (iyi) kolesterolü %11 oranında artırmış, LDL (kötü) kolesterolü %22 oranında düşürmüş, kandaki trigliserid oranını %20’ye kadar azaltmıştır. Bu araştırmaya göre kalp sağlığınız için avokado tüketmek önemlidir. Göz Sağlığınızı Korur: Avokado, diğer besinlerdeki antioksidanları absorbe etmesinin yanında kendisi de tam bir antioksidan kaynağıdır. Avokadonun içinde bulunan lutein ve zeaksantin göz sağlığı için antioksidanlardır. Bazı araştırmalar bu antioksidanların özellikle yaşlılıkta çıkan göz hastalıklarından büyük oranda koruduğu yönündedir.

Avokado, diğer besinlerdeki antioksidanları absorbe etmesinin yanında kendisi de tam bir antioksidan kaynağıdır. Avokadonun içinde bulunan lutein ve zeaksantin göz sağlığı için antioksidanlardır. Bazı araştırmalar bu antioksidanların özellikle yaşlılıkta çıkan göz hastalıklarından büyük oranda koruduğu yönündedir. Lipid Bakımından Zengindir: Lipid bir çeşit yağ asididir. Yağ asitleri, vücudun karotenoid ve beta-karotenleri daha iyi absorbe etmesini sağlar. Böylelikle bağışıklık sisteminizin ve vücudunuzun sağlıklı kalmasını sağlarlar. Beta-karotenler bitkilerin içinde doğal olarak bulunurlar. Kalp hastalıkları, kanser ve hatta katarakt ile savaşır. Karotenoid ve beta-karoteni sebze ve meyvelerden almak kadar onların emilimi de çok önemlidir.

Lipid bir çeşit yağ asididir. Yağ asitleri, vücudun karotenoid ve beta-karotenleri daha iyi absorbe etmesini sağlar. Böylelikle bağışıklık sisteminizin ve vücudunuzun sağlıklı kalmasını sağlarlar. Beta-karotenler bitkilerin içinde doğal olarak bulunurlar. Kalp hastalıkları, kanser ve hatta katarakt ile savaşır. Karotenoid ve beta-karoteni sebze ve meyvelerden almak kadar onların emilimi de çok önemlidir. Ruh Halinizi İyileştirir: Avokado, folik asit bakımından zengin bir meyvedir. Folik asit B vitamini grubundandır. Homosistein vücutta doğal olarak bulunur, ancak çok fazla bulunması serotonin ve dopamin üretimini engeller; bu hormonlar ruh halini dengeler ve dinlendirici bir gece uykusu sağlar. Avokadonun içindeki folik asit, aşırı homosistein salgılanmasını önlemede yardımcıdır, bu da daha fazla serotonin ve dopamin salgılanması demektir. Bu da demek oluyor ki daha az depresyon riski altındasınız.

Avokado, folik asit bakımından zengin bir meyvedir. Folik asit B vitamini grubundandır. Homosistein vücutta doğal olarak bulunur, ancak çok fazla bulunması serotonin ve dopamin üretimini engeller; bu hormonlar ruh halini dengeler ve dinlendirici bir gece uykusu sağlar. Avokadonun içindeki folik asit, aşırı homosistein salgılanmasını önlemede yardımcıdır, bu da daha fazla serotonin ve dopamin salgılanması demektir. Bu da demek oluyor ki daha az depresyon riski altındasınız. Kanseri Önlemeye Yardım Eder: Özellikle göğüs kanseri ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini azalttığı ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmaya yardım ettiği belirtilmiştir.

Özellikle göğüs kanseri ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini azalttığı ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmaya yardım ettiği belirtilmiştir. Kemikleri Korur: Özellikle artrit için yararlıdır. Birçok artrit türü vardır. Genellikle insanlar kronik olarak bu rahatsızlıkla yaşarlar. Avokado ve soya yağı artritin osteoartrit türüne iyi gelir. Aynı zamanda fosfor, çinko, bakır, kalsiyum ve selenyum gibi mineral maddeleri içermesi sebebiyle osteoporoz riskini de düşürür.

Özellikle artrit için yararlıdır. Birçok artrit türü vardır. Genellikle insanlar kronik olarak bu rahatsızlıkla yaşarlar. Avokado ve soya yağı artritin osteoartrit türüne iyi gelir. Aynı zamanda fosfor, çinko, bakır, kalsiyum ve selenyum gibi mineral maddeleri içermesi sebebiyle osteoporoz riskini de düşürür. Avokado doygunluk hissi verdirir. Bu sayede kilo vermenize yardımcı olur.

Vitamin, mineral ve omega 3 açısından oldukça fazla miktarda zengindir.

Kolestrol karşısında oldukça etkilidir.

A, C ve E vitamini bakımından zengindir.

Yangı giderici ve nemlendirici özelliğiyle avokado yağı; egzema ve sedef sorunları için faydalıdır.

Üreme sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

Avokadonun yararları arasında zengin demir içeriğiyle kansızlığı önleyici etkisi de bulunur.

Sahip olduğu protein, vitaminler, mineraller sayesinde, küçük çocukların ve hamile kadınların sağlıklı beslenmesinde yararlıdır.

100 gram avokado yaklaşık olarak 165 kaloriye sahiptir.

Avokadoda bulunan 14 mineral hücre yenilenmesini sağlamakta. Dolayısıyla yaşlanmaya neden olan zararlı toksinleri vücuttan atarak yaşlanmayı yavaşlatmakta ve cildi yıllara karşı korumaktadır.