Her ne kadar sağlıklı beslensek de, tatlı krizi geldiği zaman onunla baş etmek zor. Avokado kakaomousse ile, kriz anlarının, vakti olmayanların, üşengeçlerin, paleo, vegan, vejetaryen beslenenlerin, laktoz ve gluten intoleransı olanların, sporcuların ve ''Ben şekeri ağzıma sürmem'' diyenlerin yardımına koşuyor. Lafı fazla uzatmadan, pişme derdi olmayan, kadife kıvamlı ve lezzetli avokado kakao mousse tarifiyle sizi baş başa bırakalım.

Kaç Kişilik: 4-5

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 0 dakika

Avokado Kakao Mousse İçin Gereken Malzemeler:

2 adet olgun avokado

1 adet büyük boy muz

3 yemek kaşığı doğal sıvı tatlandırıcı(agave, akçaağaç şurubu vb.)

4 yemek kaşığı kakao(tercihen bitter)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1/2 çay kaşığı tuz

Avokado Kakao Mousse Yapılışı:

Avokadoları kabuğundan ve çekirdeğinden ayırın.

Muzun kabuğunu soyun ve iki eşit parçaya bölün.

Avokadoyu, muzu ve diğer tüm malzemeleri mutfak robotuna alın.

Kısa devirde, aralıklarla çalıştırın.

Malzemeler pürüzsüz bir karışım haline gelince karıştırmayı bırakın.

Hazır hale gelen tatlınızı servis tabaklarınıza alın.

Buzdolabında en az 30 dakika, vaktiniz varsa 1 saat soğutun.

Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Üzerini fındık, badem, toz fıstık ya da dilediğiniz başka bir malzeme ile süsleyerek servis edebilirsiniz.