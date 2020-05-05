AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıt buldu. Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar açıklandı. 15 Mart'tan itibaren kapalı olan AVM'lerin açılış tarihi belli oldu.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM'lerin 11 ilgili bakanlıkların kurallarına uymak suretiyle 11 Mayıs'ta hizmete açılacağını duyurdu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz genelge yayınlanmadı.