AVM'ler kapatıldı mı? Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirler getirildi. Alınan kapatma ve kısıtlama kararları sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında "AVM'ler kapatıldı mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, AVM'ler kapatıldı mı? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre merak edilen sorunun cevabı...

AVM'LER KAPATTILDI MI?

Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar arasında AVM'lerin kapatılması yönünde bir karar yer almıyor. Ancak AVM'lerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre AVM'lere müşteriler HES kodu ile alınacaklar. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından içeride bulunacak ziyaretçi sayısı tespit edilecek. Bu sayının üzerinde AVM'ye ziyaretçi alınmayacak.