Yeni tedbirler kapsamında AVM'lerde başladı!

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler açıklandı. AVM´lerle ilgili alınan HES kodu zorunluluğuna dair karar da bugün uygulanmaya başladı. AVM´lere gelen ziyaretçiler, maske kontrolü, ateş ölçümü ve HES kodunun sorgulanmasının ardından giriş yapabildi.

"AVM'LERDE DE UYGULAMAYA BAŞLADIK"

DHA'da yer alan habere göre HES kodu uygulamasının başladığı Venezia Mega Outlet´in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Mart ayından beri bu tedbirlere alıştık. Son gelen ek tedbirlerle birlikte artık HES kodu uygulaması da başladı. Kamu kuruluşlarında uygulanan bu uygulama AVM´lerde de uygulanıyor.

"TURİSTLERDE HES KODU YOK"

Aynı ateş ölçümü yapar gibi, girişte akıllı cihazlarla ziyaretçilerin HES kodlarını sorguluyoruz. Riskli olup olmadıklarına bakıyoruz. Riskli olmayanları kabul ediyor, riskli olanları da en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi için yönlendiriyoruz. Turistlerde HES kodu olmuyor. Yabancı ziyaretçilerin ateş ölçümlerini ve maske kontrollerini yaparak kabul ediyoruz" diye konuştu.

"ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 30 AZALDI"

Artan koronavirüs vakalarının ziyaretçi sayısını da etkilediğini ifade eden Isıgöllü, "Kafe ve restoranlar al götür ve paket servis olarak hizmet vermeye başladı. Hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması geldiği için AVM´lerdeki kafe ve restoranlar paket servis yapabilecekler. Bu da cirolara yansıyacak. AVM´lere gelen insanların büyük çoğunluğu vakitlerini kafe ve restoranlarda geçiriyordu. Bu durum ziyaretçi sayısını da azalttı. Ziyaretçi sayısında da yüzde 30´lara varan düşüşler yaşandı" dedi.

EN ÖNEMLİSİ TEDBİRLERİN SONUÇ VERMESİ

Tedbirlerin sonuç vermesi ve insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Isıgöllü, "Yaş kısıtlamaları da var. 65 yaş üstü 10.00-13.00 arası, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası dışarı çıkabiliyor. Dolayısıyla 20 yaş altı gençlerin de alışveriş merkezine gelebilme saati kısıtlı. Onlar gelemediği için ailelerin de gelmesi zorlaşıyor. Bizim gibi çok fazla turist çeken AVM´ler uluslararası dolaşımın kısıtlanmış olmasından dolayı daha az turist ağırlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ UYGULAMADAN MEMNUN

Alışveriş merkezini ziyarete gelen vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarına dikkat çekti. Ziyarete gelen vatandaşlardan biri, "AVM´lerde bu uygulama çok iyi oldu. Umarım işe yarar.

Para çekmem gerektiği için geldim, hemen çıkmayı düşünüyorum" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Böyle bir uygulama olması çok iyi, ben biraz vakit geçirip, çıkacağım" ifadelerini kullandı.