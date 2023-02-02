Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Şişli'de bir AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu! - Haberler

AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu!

İstanbul Şişli'de ailece gittikleri bir alışveriş merkezinde, yürüyen merdivene ayağı sıkışan 7 yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı

Giriş: 02.02.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Şişli'de bir AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu! - Haberler
DHA

İstanbul'da olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi. Filipin uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti.

SAĞ AYAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

AYAĞININ 3 PARMAĞI KOPTU

Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı. Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne hastaneye götürüldü.

MERDİVEN SÖKÜLDÜ 3 PARMAĞA ULAŞILDI

Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

YÜRÜYEN MERDİVEN KAPATILDI

Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı. Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı.

AVM'den olayla ilgili açıklama yapılmadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.