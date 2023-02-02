AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu!

DHA

İstanbul'da olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi. Filipin uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti.

SAĞ AYAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

AYAĞININ 3 PARMAĞI KOPTU Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı. Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne hastaneye götürüldü.

MERDİVEN SÖKÜLDÜ 3 PARMAĞA ULAŞILDI Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

YÜRÜYEN MERDİVEN KAPATILDI Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı. Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı. AVM'den olayla ilgili açıklama yapılmadı.