Avlu dizisi bu akşam neden yok? Sorusunun cevabı belli oldu. Senarist Gülse Birsel, dizilerin 3 hafta boyunca yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını eski bölümlerinin ekranlara geleceğini duyurmuştu. Bunun sebebi ise, reklam şirketleri Ocak ayında dizilere reklam vermemesi nedeniyle oldu.

AVLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin 27. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Avlu'nun yeni bölümü 2 hafta sonra yayınlanması bekleniyor.

AVLU SON BÖLÜMÜ NE OLDU?

Azra’nın son hamlesi Deniz’i büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Zerrin, ipleri tekrar eline almak için yeni planlar peşindedir fakat karşılığını hiç beklemediği bir şekilde alacaktır. Kudret, gözlerini Özge’nin üzerinden bir an olsun ayırmamaktadır. Özge’nin aklında tek bir soru... Karnındaki bebek ona beraberinde neler getirmektedir? Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Öykü’nün yılbaşı heyecanı tüm avluyu yavaş yavaş sarmaktadır.