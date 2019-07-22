Tüm dünyada 87 gün önce vizyona giren Avengers serisinin son filmi Endgame bu hafta sonu yaptığı 1 milyon 199 bin dolarlık hasılatla toplamda 2 milyar 790 milyon 216 bin dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu.