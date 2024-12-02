Avcılar'da yola ağaç devrildi

Avcılar'da devrilen ağaç, elektrik ve telefon kablolarına zarar verdi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yola devrilen ağaç, elektrik ve telefon kablolarına da zarar verdi. Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı
Giriş: 02.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:37
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sofu Sokak'ta yol kenarında bulunan 40 yıllık iğde ağacı, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Yolu kapatan ağaç, elektrik ve telefon kablolarına da zarar verdi.
İtfaiye ekipleri, ağacı testereyle keserek yoldan kaldırdı.
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