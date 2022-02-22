Avcılar'da can pazarı! 3 ölü, 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.