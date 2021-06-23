Avcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. AA'nın haberine göre; durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.