Avcılar'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi

İlk bulguların binada bir hasar olmadığını gösterdiğini belirten Çaykara, "Ekiplerimiz hızlı şekilde analiz çalışmalarını tamamlayacak. Binada hasar tespiti varsa bununla ilgili adımlarımızı atacağız. Yoksa da gerekli işlemleri burada yapacağız. Mutluluğumuz bir can kaybı olmaması." dedi.