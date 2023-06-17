Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

AA'nın haberine göre; şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlara silahla karşılık veren S.C, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil toplayan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.