Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Avcılar’da bir kişi, aracına silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda hafif ticari aracıyla ilerleyen S.C. (27), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla çapraz ateşe tutuldu.
AĞIR YARALANDI
Saldırganlara silahla karşılık veren S.C, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre; şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil toplayan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.