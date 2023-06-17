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Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İstanbul Avcılar'da hafif ticari aracıyla ilerlediği sırada çapraz ateşe tutularak silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Giriş: 17.06.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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AA

Avcılar’da bir kişi, aracına silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda hafif ticari aracıyla ilerleyen S.C. (27), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla çapraz ateşe tutuldu.

AĞIR YARALANDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Saldırganlara silahla karşılık veren S.C, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre; şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil toplayan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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