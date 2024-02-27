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        Haberler Yaşam Avcılar'da bandolu motosikletli gelin alayı

        Avcılar'da bandolu motosikletli gelin alayı

        Avcılar'da yaşayan motosiklet tutkunu Mert Tercan ve hayatını birleştirdiği Ceren Tara'yı, motosiklet kulübü üyesi arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin nikah töreni öncesi konvoy oluşturan motosikletliler renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:25
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          Avcılar'da motosiklet kulübü üyesi Mert Tercan ile anestezi teknisyeni Ceren Tara, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

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          Çifti, mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen motosikletliler konvoy oluşturdu. Damat Mert Tercan'ın öncülük ettiği motosikletli konvoy, Esenkent'teki siteye gelin almaya gitti.

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          Tercan, müstakbel eşini evden aldıktan sonra, site önünde bando eşliğinde dans etti. Çiftin nikah dairesine hareketinde, motosiklet konvoyu da eşlik etti.

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          Nikahtan sonra eşiyle motosiklet üzerinde poz veren Mert Tercan, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bizim gibi motosiklet grubunda olan herkesin her şeyi farklı olur. Biz zaten bir aile gibiyiz herkes elinden gelen her şeyi yapar. Gününü söylemem yeterli oldu" dedi.

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          Ceren Tara ise, "Organizasyonu sağladılar. Önce evden aldılar beni sonra buraya kadar geldiler" diye konuştu.

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