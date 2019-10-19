Deprem deyince İstanbul’da ilk akla gelen yer, hiç kuşkusuz Avcılar… 1999 Kocaeli depreminde ilçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Avcılar’da 1823 konut ve 326 işyeri yıkılıp ya da ağır hasar görürken, 5 bin 106 konut ve 872 işyeri orta hasara, 3 bin 685 konut ve 461 işyeri de hafif hasara uğradı. İki hafta önce Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde gözler yine Avcılar’a çevrildi. Zira bir caminin minaresi yıkıldı, onlarca bina boşaltıldı, incelemeye alındı, bazıları mühürlendi.

Peki 5.8’in ardından yapılan incelemelerde ortaya nasıl bir tablo çıktı? İşte bu soruyu, konunun birinci derecedeki muhatabına, yani Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye sordum. Başkan Hançerli’yle 5.8’lik depremde hasar gören binalara gittik. Başkan, mühürlenen 7 bina ve yıkılan cami minaresiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi; Yıkılan minarede 18’lik yerine 8’lik demir kullanılmış, mühürlenen 7 bina deniz kumundan yapılmış…

5.8'lik depremde yıkılan cami minaresinde 18'lik yerine 8'lik demir kullanılmış.

İşte Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin 5.8’in ardından anlattıkları…

5.8’İN ARDINDAN 3 BİN BİNA İNCELENDİ

“Avcılar, Marmara Denizi kıyısındaki fay hattına yakınlığı dolayısıyla, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih gibi depremden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alıyor. 5.8’de çok şükür kimsenin burnu kanamadı ama önemli bir hatırlatma yaptı bize bu deprem. Biz tüm kamu kurumlarının depreme dayanıklı olduğunu ve güvenli yapıldığını sanıyorduk. İstanbul’da 70’i aşkın okulda hasar var, bu okullardan 2’si Avcılar’da ve bir de cami minaresi yıkıldı. Minarede inceleme yapıldı sonuç şu; minareyi deprem yıkmadı. 18’lik demir kullanılması gereken minarede 8’lik demir kullanılmış. Yanlış inşaat, yanlış yapı, usulüne, fene uymayan şekilde…

Depreme hazırlanmamız lazım, bu gerçeğe uygun hareket etmemiz lazım. Yapıların iyi olmamasından kaynaklı bir risk yaşıyoruz. Bunu düzeltmemiz, binalarımızı güvenli hale getirmemiz lazım.

5.8’in ardından 7 binayı mühürledik. Bu 7 binayı deprem biraz etkilemiş ama asıl sorun deniz kumuyla yapılmış olmaları, asıl sorun fen ve ilim kurallarına, bilime uyulmaksızın ince demir kullanılması, binaları koruyan nem ve rutubetten korunmamış olması. Bu 7 bina 1999’dan önce yapılmış. 5.8’in ardından 3 bin binayı inceledik. İlk yarım saat içinde koordinasyon merkezi oluşturduk. 18 grup oluşturup teknik uzman ekipler inceleme yaptı. Bu incelemede 7 bina mühürlendi. AFAD ekipleri de inceledi. Avcılar’da 35 bin bina var. Yani 5.8’in ardından binaların yüzde 10’u incelendi. Binaların durumu iyi değil. Olası büyük depremi kaldırabilecek gibi değiller. Yapı kalitesiz yapılmış. Gerekli bakım ve özen gösterilmemiş. 600 yıl önce yapılmış binalar var sapasağlamlar. Bunlar iyi yapılmamış.”

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yle birlikte 5.8'lik depremden sonra mühürlenen binaların bulunduğu bölgeye gitti...Arkadaki 7 katlı bina, deniz kumundan yapılmış...

AK PARTİ VE CHP ANLAŞTI: PLAN DEĞİŞİKLİĞİYLE 10 BİN BİNA ACİL DÖNÜŞECEK

Peki bu riskli yapı stoku nasıl yenilenecek? Başkan Hançerli, Avcılar’daki bina stokunun yenilenmesi için harekete geçtiğini, plan notu değişikliğiyle 10 bin binanın ivedilikle dönüşüme gireceğini söyledi: “Avcılar’da binaların yenilenmesinin önünde engel teşkil eden bir imar problemi var. Bu problemi aşmak için bir plan notu değişikliği hazırladık. 7 mahalle planlı, 3 mahalle plansız. 7 mahalleyi kapsayacak bir plan notu değişikliğine gidiyoruz. Hızlı bir çözüm üretmek istiyorum. Bu plan notu değişikliği Avcılar Belediye Meclisi’nden geçti, İBB’ye gönderdik. Geçmişte yasal olarak yapılmış, ruhsatlı, iskanlı yapılar şimdi yıkıldığında aynı büyüklükte yapılamıyor, sonradan imar değişikliği olduğu için. O dönemde yasal olarak verilen bir hak var, ancak o hak bugün yok. İnsanlar, kanunlara güvenerek yaptıkları binaları yine aynı haklarla yapmalı. Örneğin; zamanında 6 kat imar hakkına göre 6 katlı bina yapılmış, sonra bölgede imar hakkı 4’e düşmüş. Şimdiki uygulamaya göre bu bina dönüşüme girdiğinde 6 katlı yapılamıyor. Bu, dönüşümün önündeki en büyük engeldi. Şimdi bunu değiştirmek için harekete geçtik. Eski imar haklarını koruyan bir plan notu değişikliği hazırladık. Ekstra bir imar hakkı vermedik. Bu talebi İBB’deki komisyon üyeleriyle görüşerek hazırladık. Bu değişiklik imar affını kapsamıyor. Plan notu değişikliği, Avcılar Belediye Meclisi’nden AK Parti ve CHP’nin oy birliğiyle geçti. Şimdi plan notu değişikliği İBB’de. Bu imar değişikliği gündeme alındı, imar komisyonuna sevk edildi. Fakat bir sonraki aya kaldı görüşme. Bir ay gibi gecikme olacak. Böyle olağanüstü dönemde bir gün bile önemlidir. Bu sürecin bir ay bile uzamış olmasından rahatsızız. İnşallah bir dahaki ay İBB meclisinden geçer. Avcılar’a imar konusunda şimdiye kadar kötü davranılmış, başka ilçelere tanınan haklar verilmemiş. Eşitlik talep ediyoruz. Göngören’e, Bağcılar’a Esenler’e, Zeytinburnu’na, Kadıköy, Ataşehir ve Pendik’e verilmiş hakların Avcılar’a da sunulmasını da istiyoruz. İmar artışı yapan ve rant yaratan düzenlemelere bu hak verilmiş. Biz imar artışı değil, mevcudu korumak istiyoruz.”

‘DEPREMİ UNUTTURMAYACAĞIM’

Plan notu değişikliği İBB Meclisi’nden geçtikten sonra dönüşüm süreci nasıl işleyecek? Başkan Hançerli, bu sorumu da şöyle yanıtladı: “Belediye, bir ölçüde garantör olacak, kontrol ve denetim yapmak suretiyle. Avcılar’ın bütün problemlerini çözen bir teklif değil. En az 10 bin dairenin dönüşmesinin önünü açacak. Diğer 3 mahalle Yeşilkent, Firuzköy ve Tahtakale için de plan çalışmaları yürütülüyor. 100 bin nüfuslu Yeşilkent’in imar planı yok. Yeşilkent’in planını yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bu hafta sonu da deprem çalıştayı yapacağız. Deprem gerçeğini Avcılar’a unutturmama sözü veriyorum. Seferberlik edasıyla çalışacağız. Avcılar’da toplam 35 bin bina, 165 bin de bağımsız birim var. 1999 öncesi yapılan binaların tamamı gözden geçirilmeli. Bu işin şakası yok. Yapıların dönüşmesi önemli bir aşama.

‘ATATÜRK HAVALİMANI DEPREMDE BARINMA ALANI OLSUN’

5.8’in ardından en çok konuşulan, tartışılan konu toplanma alanlarıydı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu tartışmaya farklı bir açıdan yaklaştı, asıl önemli olanın barınma alanları olduğunun altını çizdi: “Deprem anı ve deprem sonrasına ilişkin hazırlıklarımız var. Acil eylem planını güncelliyoruz. Toplanma alanları dediğimiz şey işin küçük kısmı. Bizde 49 adet var. Ancak barınma alanlarını konuşmamız lazım. Arama kurtarma çalışmaları için hazırlık yapmamız lazım. Vatandaşın soğuktan-sıcaktan korunabileceği barınma alanları lazım. Atatürk Havalimanı’nı önerdik. Barınma alanları için AFAD’ın yaptığı çalışma var, belirlediği yerler var ama onların da yeterli olmadığına dair kanaatimiz var. Atatürk Havalimanı barınma alanı olmalı. Mevcut kapalı alanları, uçak hangarlarından tutun da depolara kadar hızlı dönüştürebilecek, yemekhanesi olan, deniz ulaşımı sağlanabilen bir alan.

Deniz kumundan yapılmış, mühürlenen binalardan biri...

‘HAZIRLIĞIMIZ 7 VE ÜZERİ DEPREM İÇİN’

Olan deprem, beklediğimiz depremden 100-300 kat az. Hazırlığımız 5.8 üzerinden olmamalı. Bizim hazırlığımız 7’nin üzerindeki deprem üzerinden yapıyoruz. Deprem fonu ve depremden kaynaklı zararların giderilmesi için yapılacak harcama, masraflar, deprem sonrası yapılacak masrafın 7’de biri.”