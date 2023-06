AVATAR: SUYUN YOLU KONUSU

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi Avatar: The Way of Water, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor.