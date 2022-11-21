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Avatar 2 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli oldu mu? Avatar 2: Suyun Yolu konusu ve oyuncuları

Avatar 2 filmi vizyon tarihi belli oldu! Avatar 2: Suyun Yolu konusu ve oyuncuları

Uzun zamandır sinemaseverler tarafından beklenen Avatar 2 filminin vizyon tarihi belli oldu. İlki 2009 yılında yayınlanan Avatar filmi izlenme rekorları kırmıştı. Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorlarını alt üst eden filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filmine ilişkin yeni görseller paylaşıldı.

Giriş: 21.11.2022 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2009 yılında ilk serisi yayınlanan ABD yapımı bilim kurgu filmi olan Avatar’ın ikincisi için geri sayım başladı. Vizyona girdiği ilk günlerden itibaren tüm listeyi altüst eden ve dünya genelinde izlenen film meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Avatar 2 filminin çekimlerinin başlamasının ardından vizyon tarihi sıklıkla sorgulanmaya başladı. 2021 yılında yayınlanması beklenen Avatar 2'nin vizyon tarihi birkaç kez ertelendi. James Cameron'ın yazıp yönettiği Avatar, tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu kazanmıştır. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi belli mi? İşte Avatar 2: Suyun Yolu vizyon tarihi ve detaylar...

  • AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Başarılı ve ilgi çekici oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Avatar devam filmiyle izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Vizyona girdiği 2009 yılında büyük yankı uyandıran film dönemin en çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı.

    Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney’den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

    Bunun yanında eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.

  • AVATAR 2 THE WAY OF WATHER (SUYUN YOLU) FİLMİNİN KONUSU?

    Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.

    Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

    Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

     

  • AVATAR 2 OYUNCU KADROSU

    Jake Sully rolünde Sam Worthington

    Neytiri rolünde Zoe Saldana

    Ronal rolünde Kate Winslet

    Mo'at rolünde CCH Pounder

    Tonowari rolünde Cliff Curtis

    Neteyam rolünde Jamie Flatters

    Lo'ak rolünde Britain Dalton

    Tuktirey rolünde Trinity Bliss

    Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

    Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones

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