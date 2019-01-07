Avukatı tutuklamaya itiraz etti

Karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykeli, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden geçen Aralık ayında çalındı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, heykelin, 13 Aralık gecesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinden çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kadıköy’ün simge heykellerinden Avanak Avni, günler sonra Şişli Kuştepe Mahallesi'nde buldu. Heykeli çaldığı belirlenen 30 yaşındaki Gökmen Turunç gözaltına alındı. Bulunan heykel de yerine konuldu.

“BANA GÜLÜMSÜYORDU, SARILDIM, METROBÜSLE EVE GÖTÜRDÜM”

Gözaltına alındıktan sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Gökmen Turunç, olay günü ailesiyle tartıştığını ve hap alıp dışarı çıktığını söyledi. Evli ve 2 çocuk babası Turunç, daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattığını belirterek, Kadıköy’de yürürken heykeli gördüğünü söyledi. Turunç, “Bana gülümsüyordu. Koşarak gidip sarıldım. Heykel sarsıldı. İçimden bir ses ‘al bunu evine götür’ dedi. Ben de alıp hiçbir şeye sarmadan metrobüsle onu evime götürdüm. Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım” dedi.

“HEYKEL KOMİK GÖRÜNÜYORDU”

Gökmen Turunç’un savcılığa götürülmeden önce emniyette verdiği ifadesi de ortaya çıktı. “Heykel çok hoşuma gitti. Komik görünüyordu. Heykeli tanımıyordum. Avanak Avni olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

“Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçundan tutuklanan Gökmen Turunç cezaevine gönderildi.

AYAKLARINDAN KESMİŞ

Olay Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin kameralarına yansımazken, şüpheli Turunç polisin çalışması sonucu yakalandı. İlk belirlemelere göre de heykelin ayaklarından kesik olduğuna dair tutanak da tutuldu.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Fuat Kalyoncu’nun şikayetçi olduğu öğrenilen soruşturmada, şüpheli Turunç’un avukatı da tutuklama kararına itiraz etti. Şüphelinin itirazını Anadolu Sulh Ceza Hakimliği karara bağlayacak.