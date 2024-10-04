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        Haberler Gündem Av. Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarında çıkan naylon poşete inceleme istedi

        Av. Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarında çıkan naylon poşete inceleme istedi

        Türkiye gündemini sarsan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili son dakika bir gelişme daha yaşandı. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarında çıkan 30x30 ebatındaki poşetin incelenmesi için savcılığa dilekçeyle mezarda başvuruda bulundu

        Giriş: 04.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:43
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        Naylon poşete inceleme talebi
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        Cem Garipoğlu”nun mezarının açılmasının ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurarak mezarın içinde bir düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ve DNA’nın incelenmesi gerektiğini belirterek inceleme talebinde bulundu.

        Yapılan talepte, mezarda kefen veya herhangi bir bez bulunmadı, ancak bu bulunan naylon poşetin şüphe oluşturduğu ön görülerek naylon poşete el konularak kim ve kimler tarafından konulduğunun araştırılması istendi.

        KEFEN VE BİR BEZ YOK

        Karabulut ailesinin Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği yazılı dilekçesinde mezarda çıkmayan kefen ve beze dikkat çekti. Epözdemir talebinde “Tutanağın ikinci sayfası ile sabit olduğu üzere, mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir.” dedi

        NAYLON KUŞKU UYANDIRDI

        Kefen veya herhangi bir bez parçasına ait bir bulgunun bulunmadığı mezarın içinde bulunan bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutundaki şeffaf naylon poşetin kuşku uyandırdığını dile getiren Epözdemir, dilekçesinde şöyle dedi;

        “Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür. Bir başka anlatımla, ceset bütünlüğü mevcut olmayıp kemikler ve kafatası toprak üstünde mezarın değişik yerlerinde bulunmakta, kefen veya cesedi çevreleyen herhangi bir bez bulunmamakta, buna mukabil olarak her nasılsa 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet mezarın içerisinde bulunmaktadır. 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Mezkur 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır.”

        EL KONULUP İNCELENSİN

        Avukat Dr. Rezan Epözdemir bu gerekçeleri sıralayarak kuşku uyandıran poşete el konulmasını ve üzerinde DNA ile parmak izi çalışması talebinde bulundu. Gerekçesini iki madde olarak şöyle sıraladı.

        1) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03.10.2024 tarihli, 2024/57605 Talimat sayılı fethi kabir tutanağında betimlenen bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşete Ceza Muhakemesi Kanunu m. 123 ve m. 127 uyarınca el konulmasına,

        2) Mezkur poşet üzerinde başta parmak izi ve DNA olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin, delillerin karartılması şüphesi de göz önüne alınarak evleviyetle yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Cem Garipoğlu
        #rezan epözdemir
        #haberler
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