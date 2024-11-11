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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AUZEF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara sınav oturumları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde tamamlandı. Ardından değerlendirme işlemleri başladı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte gözler İstanbul Üniversitesi duyurularına çevrildi. Peki, AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 08:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 08:18
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Değerlendirmeye etki oranı yüzde 30 olarak belirlenen ara sınav sonuçları için geri sayım başladı. Değerlendirme sürecinin ardından AUZEF vize sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçları AKSİS üzerinden erişime açılacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

          AUZEF vize sonuçlarının sınavdan sonra 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgiye göre sınav sonuçlarının 15 Kasım'a kadar açıklanması ön görülüyor.

          Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

          Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak aldıkları notları görüntüleyebilecek.

        • 4

          AUZEF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI

          AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

          Aşağıdaki ekrandan AUZEF vize sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

          AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

          Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

          Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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