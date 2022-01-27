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AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF telafi sınavları online mı, yüzyüze mi, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? Tarihler değişti! 2022 AUZEF telafi sınavları online mı, yüzyüze mi?

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri değişti, milyonlarca AUZEF öğrencisi 2021-2022 AUZEF telafi sınavı tarihlerini araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 2021-2022 bütünleme sınavları için belirlenen taerihlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sınavlara katılamadı. AUZEF telafi sınavlarının önce yüz yüze yapılmasına karar verilmiş sonra 2 defa bu karar değiştirilmişti. AUZEF telafi sınavı tarihleri ne, sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF telafi sınavları online mı, yüz yüze mi?

27.01.2022 - 15:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri Güz dönemi telafi sınavları için yapılan son açıklamaları takip ediyor. AUZEF 2021-2022 final sınavlarının açıklanmasının ardından milyonlarca AUZEF öğrencisi telafi sınavlarını araştırmaya başlamıştı. AUZEF telafi sınavları Ocak ayı içinde gerçekleşecekti ancak zorlu hava şartları nedeniyle telafi sınavlarının ertelenmesine karar verildi. AUZEF öğrencileri 2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte AUZEF telafi sınavları hakkında son karar 

  • AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF sınav takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için belirlenen 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul'a etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle telafi sınavları ertelendi. 

    AUZEF tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 2021-2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak.

  • İÜ AUZEF'TEN TELAFİ SINAVI DUYURUSU

    İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

  • AUZEF TELAFİ SINAVLARI 2021-2022 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    AUZEF telafi sınavları için sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecek.

  • AUZEF TELAFİ SINAVLARI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON GÜN

    AUZEF tarafından yayınlanan duyuruda "Değerli Öğrencilerimiz,

    12–13 Şubat 2022 Tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir.

    12-13 Şubat Tarihlerinde yapılacak Telafi Sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz.

    Başarılar dileriz." denildi. 

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