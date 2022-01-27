İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri Güz dönemi telafi sınavları için yapılan son açıklamaları takip ediyor. AUZEF 2021-2022 final sınavlarının açıklanmasının ardından milyonlarca AUZEF öğrencisi telafi sınavlarını araştırmaya başlamıştı. AUZEF telafi sınavları Ocak ayı içinde gerçekleşecekti ancak zorlu hava şartları nedeniyle telafi sınavlarının ertelenmesine karar verildi. AUZEF öğrencileri 2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte AUZEF telafi sınavları hakkında son karar