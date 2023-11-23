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        Haberler Gündem AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

        AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı...

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav sonuçları açıklandı. 3 oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Adaylar AUZEF sınav sonuçlarını AUZEF AKSİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte 2023 Güz Dönemi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:27
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        • 1

          AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı, İstanbul Üniversite tarafından yayınlanan son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize Sınavı 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada "AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." kelimeleri kullanıldı. İşte 2023 AUZEF vize sınav sonuçları online sorgulama ekranı linki...

        • 2

          AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI!

          AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,

          2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır.

        • 3

          AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." denildi

          AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

        • 5

          AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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