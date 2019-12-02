AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu 23 - 24 Kasım tarihlerinde 2019 - 2020 güz dönemi vize sınavına giren uzaktan ve açıköğretim öğrencileri tarafından soruluyor. Örgün üniversite eğitimine katılamayanlar için İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi oldukça önemli bir fırsat. AUZEF sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 - 24 Kasım tarihlerinde düzenlenen AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak Üniversite ve fakülteden konuyla ilgili bilgi geldiği takdirde detaylar haberlerimizde yer alacak.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2019 - 2020

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 23 - 24 Kasım 2019 09 -10 Mayıs 2020 Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 11 - 12 Ocak 2020 04 - 05 Temmuz 2020 Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15 - 16 Şubat 2020 08 - 09 Ağustos 2020 Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

SINAV UYGULAMALARI HAKKINDA

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

KLASİK SINAV

- Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.

- Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

- Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.

- Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.

- Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.

- Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.

SÖZLÜ SINAV

- Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

- Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir.

- Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.

- Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

- Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.