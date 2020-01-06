2020 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorularının cevabı belli oldu. İstanbul Üniversitesi açık uzaktan eğitim okuyan binlerce öğrenci birinci dönem ikinci sınavlarının gününü merak ediyordu. İstanbul Üniversitesi tarafından tapılan açıklamaya göre, AUZEF sınavları 11-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan öğrenciler ise sınav salonuna alınmayacaktır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2020

AUZEF öğrencileri https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı adı, şifresi, güvenlik kodunu bulunan kutucuklara girerek giriş yapabilecek. Açılan sayfada öğrencinin hangi okulda saat kaçta sınava gireceği bilgisi yer almaktadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacaktır.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2019 - 2020

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi

Ara Dönem (Vize) Sınavları 23 - 24 Kasım 2019 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 11 - 12 Ocak 2020 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15 - 16 Şubat 2020 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

AUZEF SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI

Öğrenciler sınavlara “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.