İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitelerinden kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları duyurdu. AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimine dair kılavuzu yayımladı. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte AUZEF kayıt yenileme 2022 kılavuzu