AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Şeklindeki sorular İstanbul Üniversitesi'nde açıktan üniversite okumak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2019-2020 akademik takviminde ikinci üniversite ve yeni kayıt başvurularının tarihini yayınladı. AUZEF ikinci üniversite kayıt kılavuzu ile öğrenciler belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunabilecek.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2019

AUZEF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül'den 30 Eylül'e kadar devam edecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt oluşturularak yapılacak.

AUZEF'E KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerde halen öğrenci ya da bu üniversitelerden mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)

Denklik Belgesi ile belgeleyenler, Sınavsız ikinci üniversite kapsamında başvuruda bulunabilir

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden sisteme belirlediğiniz parola ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz.

FOTOĞRAF EKLEME KURALLARI

Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yükleyiniz. Yaptığınız başvuruda sisteme eklediğiniz fotoğraf incelenerek başvurunuz onaylanacak ya da fotoğrafınızı güncellemeniz için reddedilecektir. Fotoğrafı reddedilen adayların başvuruları, fotoğraflarını güncelledikten sonra tekrardan incelenecektir

Profil alanındaki “Fotoğraf Değiştir” sekmesini tıklayarak yüklemek istediğiniz fotoğrafı bulup “Aç” sekmesini tıklayınız. Fotoğrafın boyutunu ayarladıktan sonra kaydediniz.

BAŞVURU YAPARKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ.

• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.

• Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

• Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

• Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.

• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız

AUZEF KESİN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2019

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.