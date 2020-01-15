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ATV canlı yayın akışı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı - ATV yayın akışı ve frekans bilgileri

ATV yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Çaykur Rizespor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. ATV yayın akışına göre Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...

15.01.2020 - 15:54 | Güncelleme:
ATV canlı yayın akışı

ATV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Çaykur Rizespor Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 15 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...

ATV YAYIN AKIŞI - 15 OCAK 2020

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:45 Kupaya Doğru

20:30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

22:45 Taşıyıcı 3 Yabancı Sinema

00:30 Son Durak

01:30 Aşk ve Mavi

04:45 Seviyor Sevmiyor

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

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