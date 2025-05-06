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        Haberler Kültür-Sanat Attilâ İlhan Kompozisyon Yarışması’nın sonuçları açıklandı

        Attilâ İlhan Kompozisyon Yarışması’nın sonuçları açıklandı

        Bu seneki konusu, "Bilim gerçeği arayışımızda yardımcı olabilir mi?" olarak belirlenen Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:27
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        Attilâ İlhan Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları açıklandı
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        Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından 2008 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla aralıksız düzenlenen Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması’nın 17.’sı, yapılan final görüşmeleri neticesinde sonuçlandı.

        Bu seneki konusu, “Bilim gerçeği arayışımızda yardımcı olabilir mi?” olarak belirlenen yarışmanın başvuru süreci sonucunda şartnameye uygun 71 eser etkinliğe başvurdu.

        Mart ayı süresince yarışmanın web sitesinden halk oylamasına sunulan eserler arasından finale kalan 12 yarışmacı Nisan ayı başında kamuoyuna duyuruldu.

        3 Mayıs 2025 Cumartesi günü, ülkemizin değişik illerinden finale kalan 12 yarışmacı, jüri heyeti karşısında yazdıkları esere dair görüşme gerçekleştirdi.

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        Attilâ İlhan’ın gençlere özel bir önem verdiğinin bilinciyle gerçekleştirilen yarışmanın dereceleri Doğan Hızlan, Prof. Dr. Aynur Koçak, Gülten Dayıoğlu, Doç.Dr. Kutsal Doğan, Prof.Dr. Murat Özsan, Nursel Duruel ve Prof. Dr.Yakup Çelik'ten oluşan jürisinin değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki şekilde oluştu:

        Birincilik: Esmanur Akgün – Bayburt Fen Lisesi – Bayburt

        İkincilik: Hayrunnisa Gül Menteş – Şambayat Anadolu Lisesi / Adıyaman

        Üçüncülük: Defne Çek – Bahçeşehir Bilfen Fen Lisesi – İstanbul

        Mansiyon Ödülü: Selin Samancı – İzmir Anadolu Lisesi – İzmir

        Mansiyon Ödülü: Asiye Cingöz – Halil İbrahim Hekimoğlu M.T. Anadolu Lisesi / Konya

        (Eserleri okumak için: aibskv2025.blogspot.com adresi ziyaret edilebilir.)

        Vakıftan sonuçlara dair yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

        “Aile büyüğümüz Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak, yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşmak, onları sorgulamaya, düşünmeye, kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmek idi.

        Yarışmamızın gördüğü ilgiden fazlasıyla memnunuz. Yarışma süreci içerisinde, değişik zaman dilimlerinde, gerek tanıtım, gerek eser gönderimi, gerekse oylama safhalarında emeği geçen tüm yurttaşlarımızla bu başarıyı paylaşmak, en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

        Saygılarımızla.”

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        #Attilâ İlhan Kompozisyon Yarışması
        #Attila İlhan
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