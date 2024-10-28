Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi.

Bu yıl yarışmaya 'Şiir' dalında 48, 'Roman' dalında 82 eserle başvuruldu.

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ROMAN ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ ALİ İPEK

Attilâ İlhan Roman Ödülü'nün 2024 yılındaki sahibi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' isimli romanıyla Ali İpek oldu.

Ödül seçici kurulu, Ali İpek'i ödüle layık görürken gerekçesini şu şekilde açıkladı: REKLAM "Bu yılki Attilâ İlhan Roman Ödülü, Ali İpek'in 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' isimli kitabına verilmiştir. Eser, son derece ilginç bir konuyu kendine has bir tarzda ve yaratıcı bir atmosferde işlemesi sebebiyle ödüle değer bulunmuştur." 2024 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün ise İthaki Yayınları'ndan çıkan 'Güzel Seferlerin Süvarisi' romanıyla Özgür Mutlu'ya verilmesine karar verildi. Ödül gerekçesi, seçici kurul tarafından şu şekilde açıklandı:

"2024 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü, Özgür Mutlu'nun 'Güzel Seferlerin Süvarisi' adlı eserine verilmiştir. Eser, deniz hikâyeleri gibi çok işlenmemiş bir konudaki başarılı anlatımı ve kurgudaki başarısı sebebiyle ödüle değer bulunmuştur." Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Mehmet Eroğlu (Başkan), Faruk Şüyün, Handan Coşgun, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor. 2024 ATTİLÂ İLHAN ŞİİR ÖDÜLÜ 'TEKLİLER' KİTABI İLE ONUR SAKARYA'NIN Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 2024 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'nün Plüton Yayınları'ndan çıkan 'Tekliler' kitabı ile Onur Sakarya''ya verilmesine karar verdi. Ödülün gerekçesi şu şekilde açıklandı:

REKLAM "Modern şiirin ritm özelliğini dize yapısında koruyan şiirlerinde, gündelik yaşamı şiir irtifasına başarıyla yükselttiği için 2024 Attilâ İlhan Şiir Ödülü "Tekliler" isimli eseriyle Onur Sakarya'ya verilmiştir." İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü kategorisinde bu yıl ödüle lâyık eser bulunamadı. Metin Celal'in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu'nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik yer aldı. ÖDÜL TÖRENİ 7 KASIM'DA 2024 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 16.00'da, Tüyap İstanbul Kitap Fuarı bünyesinde Karadeniz Salonu'nda yapılacak tören ile sahiplerine takdim edilecek.