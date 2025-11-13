Habertürk
        ATP Finalleri'nde De Minaur, Fritz'i mağlup etti - Tenis Haberleri

ATP Finalleri'nde De Minaur, Fritz'i mağlup etti

        ATP Finalleri'nde De Minaur, Fritz'i mağlup etti

        Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avustralyalı Alex de Minaur, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:25
        Alex De Minaur, Fritz'i mağlup etti
        İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

        Turnuvanın 7 numaralı seribaşı De Minaur, 6 numaralı seribaşı Fritz'i 1 saat 34 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

        Avustralyalı raket, gruptaki son maçında ilk galibiyetini elde etti. Bir galibiyeti bulunan Fritz ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

        Bu sonucun ardından grupta iki galibiyete sahip İspanyol Carlos Alcaraz, yarı finali garantiledi.

        ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı grupta Alcaraz ile İtalyan Lorenzo Musetti arasında oynanacak maçla sürecek.

