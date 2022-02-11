Kişiler, sakinleşmek için, kış aylarında gribal rahatsızlıklardan korunmak için ya da sindirim sistemi gibi farklı sağlık sorunları için bitki çaylarına başvurur. Doğada bulunan hemen hemen her bitkinin çayı yapılmaktadır. Bu farklı bitki çaylarının karışımından elde edilen çaya ise atom çayı adı verilir. Yılın her döneminde tüketilebilen atom çayının faydaları ise merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Sizler için hazırladığımız yazımızda atom çayı hakkında merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.
Atom Çayı Nedir?
Atom çayı pek çok farklı hastalığa şifa olan bir bitkisel çaydır. Bu çay farklı bitkilerden elde edilir. İçreğindeki bitkilerin özellikleri solunum yollarından sindirim sistemine kadar pek çok farklı alanda olumlu etki gösterir. Şifa deposu olan atom çayı içeriği de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Atom çayının içeriğinde yer alan bitkiler ise şunlardır:
- Taze ya da kuru zencefil
- Zerdeçal
- Havlıcan
- Tarçın
- Karanfil
- Yenibahar
- Hint cevizi
- Hibiskus
- Kuşburnu
- Karabiber
- Karanfil
Atom Çayı Faydaları
Sağlık sorunları için bitkisel ve doğal yöntemleri kullanmak isteyen kişiler bitki çaylarını kullanmayı tercih eder. Bu yüzden atom çayı neye iyi gelir? sorusu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alır. İşte atom çayının faydaları:
- Farklı bitkilerden oluşan atom çayı vücuda enerji verir.
- Boğaz ağrılarının geçmesine yardımcı olur.
- Ses tellerine iyi gelir.
- Atom çayının ağrı kesici etkisi bulunur.
- Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.
- Bronşit sorunlarına iyi gelir.
- Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.
- Zayıflatmaya destek sağlayan bir bitki çayıdır.
Atom Çayı Zayıflatır Mı?
Bitki çayları zayıflatma özelliği ile ön plana çıkar. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler bitki çaylarının özelliklerini detaylı bir şekilde araştırmaktadır. Atom çayının da zayıflamaya etkisi olup olmadığı merak konusudur. Atom çayının faydaları arasında zayıflamaya destek bir bitki çayı olduğu bilinmektedir. Düzenli bir şekilde atom çayı tüketiminin iştah kesmeye etki ettiği bilinmektedir. Bu yüzden aşırı gıda tüketiminin önüne geçer. Bu da kilo vermek isteyen kişilere olumlu destek sağlar.
Atom Çayı Neye Yarar?
Atom çayının içeriğinde vitaminler ve mineraller yoğun olarak bulunur. Bu vitamin ve mineraller kan dolaşımının düzene girmesine yardımcı olurken ağrıların da azalmasına destek olur. Atom çayının içeriğinde bulunan tarçın ise kan şekerini dengelemeye yardımcıdır. Zerdeçal ve zencefil içeriği ise yağ yakım sürecini hızlandırırken metabolizmanın daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Atom çayı aynı zamanda solunum yollarına da iyi gelir ve bağışıklık sistemini korur.
Atom Çayı Zararları
Atom çayının içinde farklı baharatlar bulunur. Bu yüzden alerjisi olan kişiler tarafından içeriğindeki baharatlar incelenmelidir. Eğer bir alerjen hassasiyeti varsa tüketilmemelidir. Bunun yanı sıra tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Atom çayının günlük önerilen tüketim miktarı 2 fincanı geçmemelidir. Fazla tüketildiğinde mideye zarar verir. Ekşime ve yanmaya neden olur.
Emziren anneler ise günde 1 fincandan fazla atom çayı içmemelidir. Her bitki çayında olduğu gibi kronik rahatsızlığı olan kişiler ise tüketmeden önce doktorlarına başvurmalıdır.
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