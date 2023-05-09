HARVARD'I ÜSTÜN BAŞARI DERECESİYLE BİTİRDİ
22 Nisan 1904'te New York'ta doğan Oppenheimer'ın babası Julius S. Oppenheimer zengin bir Alman tekstil tüccarı, annesi Ella Friedman ise sanatçıydı. Yahudi kökenli olan aile Amerikan Reform Yahudiliği sonucu dini geleneklere bağlı yaşamadı.
Okul döneminde akademik başarısıyla öne çıkan Oppenheimer, on iki yaşındayken konferansa bile davet edildi. 1921'de liseden birincilikle mezun oldu ancak dizanteriye yakalandı ve ölümden döndü. 1922'de kimyager olma hayaliyle Harvad'da girdi. Ancak burada fizik tutkusunu keşfetti. 1925'te üstün başarı derecesiyle mezun oldu.