ERNEST LAWRENCE İLE ARKADAŞ OLDU

Oppenheimer 1927'de doktorasını aldı ve iki farklı üniversitede profesör oldu. Dünyanın en iyi deneysel fizikçilerinden biri ve siklotronun mucidi Ernest Lawrence ile arkadaş oldu. Almanya'da bulunduğu sürede kuantum teorisine dair birçok makale yayınladı.

Yüksek lisans için Birleşik Krallık'ın Cambridge kentindeki Cavendish Laboratuvarı'na gitti, burada elektron ve izotop kavramlarını keşfetti. 1906'da Nobel fizik Ödülü'ne layık görülen JJ Thomson'ın öğrencisi oldu.