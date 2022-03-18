Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı ziyaret etti.

Ciner Medya Grubu’ndaki nezaket ziyaretinde iki ismin sohbetine Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu, Habertürk Prime Time Haber Programları Koordinatörü Faruk Demirel de katıldı.

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.