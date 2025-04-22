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        Haberler Gündem ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Güncel haberler

        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı

        Samsun'da ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin vurulma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Tutuklanan 3 kişinin ise yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:44
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        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
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        Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde 14 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Ali Gültekin (22), ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak boynundan ve kafasından ağır yaralandı. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı.

        Olay sonrası Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada, silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiği ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı olan S.K.'nin (16) bulunduğu tespit edildi. 3 çocuk, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu.

        Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Gültekin ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. K.D. ve M.A. ve S.K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına 3 ayrı cezaevinde tutuklu bulunan K.D. ve M.A. ve S.K. yargılanmanın görüldüğü Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılarak ifade verdi.

        Olay anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkarken, saldırının dehşet anları gözler önüne serildi.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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